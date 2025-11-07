Barrera se aparta de la negociación entre PP y Vox para relevar a Mazón pero avisa: "Las elecciones no son una preocupación"

Vicente Barrera es desde hace dos semanas el nuevo líder provincial de Vox en Valencia, el hombre fuerte de Santiago Abascal en un territorio en el que la formación tiene la llave para la continuidad o no de la legislatura y la elección del nuevo 'president' de la Generalitat. Sin embargo, Barrera, quien formó parte del Consell sobre el que pende la duda de si seguirá en funcionamiento, ha asegurado este viernes que ni forma parte de las negociaciones que su partido tiene con el PP ni tiene información al respecto, porque tampoco ha preguntado. Barrera, en definitiva, ni sabe ni quiere saber.

Vox Valencia ha convocado este viernes a los medios de comunicación para explicar los nuevos cambios en la estructura provincial, que Barrera encabeza. No obstante, ya de inicio y ante la expectativa generada entre los medios, ha admitido que sabía que iba a interesar "muy poco" lo que iba a contar, el "tema orgánico".

Es a este marco interno al que ha centrado su ámbito de gestión actual, alejándose de "lo político", en referencia a aquello que se cuece de puertas para afuera del partido. Una premisa con la que ha despejado a córner, una a una, todas las preguntas sobre el estado de la negociación sucesoria, que no registra avances.

"No estoy en lo político. No voy a estar en las negociaciones ni antes ni durante ni después. Se lo juro", ha explicado ante las preguntas de la prensa que han insistido por la relación entre PP y Vox para acordar el nuevo 'president'. Nada sabe, ha insistido, sobre el proceso negociador ni sobre una "supuesta" reunión secreta entre dirigentes del PP y de Vox, entre ellos, el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en València con la que, ha dicho, "se ha especulado" en las últimas horas. "No sé si esa reunión ha existido", ha añadido.

De ser cierta esta explicación de que no conoce nada de las negociaciones, supone un cambio respecto a la primera investidura de Mazón cuando él mismo formó parte del equipo negociador que pactó que Vox entrara en el Consell, con una vicepresidencia que él mismo dirigió y otras dos conselleries. "Cuando se negoció el gobierno valenciano sí estuve en negociaciones porque entonces estaba en lo político, pero no es ahora mi cometido y como persona ordenada que soy, pues no me entrometo", ha justificado.

Duda sobre el candidato

Hasta tal punto ha llegado su inhibición en este proceso que ha asegurado que a "título personal" no tiene nada que decir sobre preferencia de nombres mientras que "a título político" se ha remitido a lo que ha dicho Abascal, ha asegurado que ni le han preguntado ni ha preguntado sobre supuestas negociaciones de las que dice desconocer, algo que no le parece "una ofensa en absoluto" ("cada uno debe cumplir su responsabildiad en el partido") y ha remarcado que el "último responsable" de que haya acuerdo será Madrid, "como entiendo que también pasará en el PP".

Es más, ha asegurado que en estos momentos, no sabe "si habrá nuevas elecciones, nuevo candidato o si habrá algún anuncio en próximas horas". Pero por si hubiera elecciones, ha advertido que Vox "está preparado". "Por supuesto", ha indicado ante la pregunta. "Ya llevamos una trayectoria y se ha construido un edificio sólido en Valencia y en España y si tienen que llegar esas elecciones, no son una preocupación. Habría gente y candidatos suficientes, preparados", ha indicado.

¿Y estaría él en disposición de ser el candidato a la Generalitat? Pues no lo aclara, ni sí ni no ni lo contrario. "Tuve responsabilidad política y desde entonces nada", ha dicho recordando sus responsabilidades como vicepresidente que dejó en julio de 2024. Ahora, en cambio, está en la "responsabilidad orgánica". "Ni lo he pedido ni significa que pueda ir de candidato a ningún sitio", ha añadido, "de eso no se ha hablado".