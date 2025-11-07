El primer Es Alert que barajó Emergencias a las 18.37 horas tampoco pedía subir a pisos altos

Los responsables de Emergencias y miembros del Cecopi ya manejaban a las 18.37 horas un borrador del Es Alert, el mensaje que llegó a las 20.11 horas a todos los teléfonos de la provincia de València. Un borrador que se manejaba hora y media antes de la alerta que la jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, considera "tardío y erróneo".

Así consta en la información remitida por la Conselleria de Emergencias a la causa de la dana y notificada hoy a las partes desde la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Se trata del el correo electrónico remitido por el funcionario Juan Ramón Cuevas a la cuenta de sala del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a las 18:38h del día 29 de octubre de 2024. Este primer borrador tampoco pedía a la ciudadanía que subieran a las plantas altas, detalle que también se omitió en el que se envió a las 20.11 horas.

El borrador del Es Alert que se barajaba a las 18.37 horas del 29-O. / Levante-EMV

En el primer texto enviado el 29 de octubre a las 20.11 horas se instaba, como medida preventiva, a "evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia". En el segundo se recomendaba: "permanezcan en sus casas" y "en viviendas y zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas permanezcan alejados y en zonas elevadas".

El horario del nuevo borrador va en la línea de la información revelada en los videos ocultados por la Conselleria de Emergencias de que el subdirector de Emergencias Jorge Suárez informó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia del 29 de octubre) a las 17 horas de la posibilidad de realizar un envío masivo de mensajes a la zona de Requena-Utiel. “De acuerdo a lo que decidamos podemos enviar un mensaje a todas los móviles de esa zona”, asegura Suárez en el vídeo grabado por Emergencias y remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. La grabación ha permanecido oculta desde el 29 de octubre de 2024 hasta que el pasado mes de septiembre la Conselleria de Emergencias admitió su existencia.

La jefa de servicio de Emergencias Inmaculada Piles, que declaró el pasado 28 de octubre ante la jueza y el fiscal de la causa de la dana, también confirmó que desde la Delegación del Gobierno le advirtieron a las 18.34 "es necesario el Es Alert" y desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando". Piles explicó que, aunque no trabajó por la tarde del 29 de octubre (29-O) para poder relevar por la noche al subdirector de Emergencias Jorge Suárez, se conectó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, para saber qué decisiones se adoptaban de cara a su turno.