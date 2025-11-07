Mazón comparecerá el martes a las 16h en las Cortes y el PSPV le pide que lleve el ticket de El Ventorro

Carlos Mazón ha solicitado comparecer en la comisión de investigación de la dana de las Cortes el próximo martes. Este viernes, la Mesa de esta comisión, con mayoría de PP y Vox, ha dado luz verde a la petición y para más trámites burocráticos lo confirmará la junta de síndics convocada el lunes 'ex profeso', previendo su intervención por la tarde, a las 16 horas. No obstante, el PSPV reclama que ya que el 'president' de la Generalitat dimitido acude a comparecer, lleve consigo documentación que pruebe qué hizo el 29 de octubre.

En concreto, los socialistas han reclamado que la comisión "exhorte" a Mazón que vaya a la comisión del próximo martes tanto con el ticket del restaurante en el que comió ese día con la comunicadora Maribel Vilaplana como con un listado de llamadas oficial, es decir, emitido por la misma compañía telefónica. Así lo señala la petición registrada por el síndic de la formación, José Muñoz, en la Mesa de la comisión minutos antes de la reunión de esta.

"Aprovechando su plena disponibilidad y colaboración al renunciar incluso a la garantía de ser citado con un plazo mínimo de tres días, solicitamos que se le exhorte asimismo a fin de que acuda a la Comisión con la factura correspondiente a la comida celebrada el día 29 de octubre de 2024 en el Restaurante El Ventorro, así como con el justificante de pago de la misa, para su exhibición durante la comparecencia, además del registro de llamadas telefónicas del pasado 29 de octubre de 2024 emitido por la compañía de telefonía del compareciente", indica el documento.

Declaración institucional en el Palau donde Mazón ha presentado su dimisión como president de la Generalitat / Francisco Calabuig

Cabe recordar que Presidencia de la Generalitat presentó un registro de las llamadas realizadas por Mazón durante la tarde de la catástrofe, con el membrete de la Administración autonómica, pero los socialistas afean que el documento presentado carece de cualquier base legal ya que no se trata de una factura de la compañía ni está refrendado por un notario, sino que está elaborado a mano por el gobierno valenciano. Asimismo, no incluye por tanto la duración de cada llamada, ni tampoco si es entrante o saliente.

A la espera del Gobierno

No obstante, Vox y PP, que ocupan la presidencia y la vicepresidencia de la comisión, han rechazado la petición de los socialistas de que se le reclame este documento. Consideran que no es "un tema perentorio" sobre el que haya que exigirle nada y que se le puede pedir el mismo día de forma verbal. "Lo que me alarma es que Vox esté encubriendo esta petición, si Vox quisiera saber la verdad hubiera votado a favor", ha criticado la representante de los socialistas en la mesa, Alicia Andújar.

En la reunión de coordinación de la comisión se ha aceptado la petición de Mazón y se ha situado su turno a las 16 horas. Para ese día en un principio estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exvicepresidenta Teresa Ribera, otros tres ministros y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sin embargo, Sánchez, Ribera y Montero han presentado escrito justificando su ausencia al remarcar que el Consejo de Estado recuerda que sus funciones son fiscalizadas por las Cortes Generales y no los parlamento autonómicos.

La propia hora de comparecencia también ha generado cierta crítica de los socialistas al remarcar que con el escrito del presidente del Gobierno en el que excusa presencia quedaba libre la primera hora de la mañana, a las 10:30 horas, mientras que a las 16 horas todavía sigue fijada la citación al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tampoco acudirá, pero no ha informado oficialmente a la cámara de ello.

La comparecencia de Mazón en las Corts será una semana después de su dimisión y una semana antes de que acuda a la comisión de investigación del Congreso para la que está citado para el próximo 17 de noviembre cumpliendo así con su compromiso de ir antes al parlamento valenciano que a las Cortes Generales.