El PSOE de Alicante tiende puentes con Compromís y EU

Nuevos movimientos en la izquierda alicantina. El presidente de la gestora del PSOE en la ciudad de Alicante, José Antonio Amat, se ha citado con los portavoces de Compromís y de Esquerra Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas y Manolo Copé respectivamente, en un encuentro previsto para la próxima semana.

La cita, que en un primer momento iba a tener lugar el lunes por la tarde, se producirá finalmente, si no hay cambios, el miércoles por la mañana en una cafetería céntrica de la ciudad. Este acercamiento del PSOE alicantino a la izquierda alternativa es el primero del órgano que actualmente dirige la agrupación socialista de Alicante y que encabeza Amat, que también es diputado provincial, vicealcalde de Elda y número cuatro de la ejecutiva del PSPV, que dirige Diana Morant.

Tanto desde Compromís como desde EU-Podemos interpretan la cita como “una simple toma de contacto” y se muestran abiertos a “colaborar” con el PSOE, conscientes de la necesidad de contar con este partido para intentar lograr un cambio en la alcaldía.

El encuentro, según fuentes consultadas, ha sido instado por una militante local de largo recorrido ante las “relaciones ausentes” con la dirección del partido. En cambio, el vínculo entre los representantes del PSOE, de Compromís y de EU-Podemos en el Ayuntamiento es “constante” a la hora de “colaborar en propuestas relacionadas con la vivienda u otros aspectos por los que compartimos interés”. La portavoz local del PSOE, Ana Barceló, también está al corriente de esta cita.

El PSOE, bajo una gestora

Este encuentro llegará seis meses después de que Amat fuera nombrado presidente de la gestora del PSOE en la ciudad de Alicante, la tercera del partido a nivel local en 25 años. El órgano se constituyó tras la dimisión forzada del último secretario local, Miguel Millana, que meses antes había roto relaciones con Ángel Franco, líder a la sombra del partido a nivel municipal y que en las últimas décadas ha controlado la gestora a través de afines. Entre estos últimos estuvo Millana, aunque se acabó distanciando del exsenador.

El movimiento se produce, también, después de los primeros pasos de la gestora, que se ha propuesto “abrir el partido a la sociedad” y trabajar con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027. El PSOE lleva ya treinta años alejado de la alcaldía alicantina, exceptuando el breve periodo de Gabriel Echávarri, entre 2015 y 2018, a través del tripartito que se rompió antes de acabar la legislatura, permitiendo el acceso a Luis Barcala a la presidencia del Consistorio.

Ante esta situación, los socialistas se han propuesto intentar cambiar las tornas a través de una pretendida paz interna que estos años no ha sido posible debido a los enfrentamientos entre las diferentes familias del partido. Una de las novedades de la gestora, en este aspecto, ha sido la reconciliación de la portavoz municipal, Ana Barceló, con el núcleo dirigente de la agrupación local, totalmente rota en la época de Miguel Millana como secretario hasta que éste se distanció de Ángel Franco.

Otras formaciones

No sólo el PSOE se está moviendo con la mirada puesta en 2027. Desde Compromís y EU se ha verbalizado la voluntad de explorar una lista electoral que agrupe a todas las formaciones de la izquierda alternativa y a personalidades independientes de cara a las próximas elecciones municipales. Prueba de esta intención fue el acto que recientemente protagonizaron la exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, de Iniciativa-Compromís; y la exconsellera Rosa Pérez, de EU, que presentaron un libro escrito por esta última en la sede de EUPV. Poco más tarde Iniciativa organizó otro evento para tratar la problemática del acceso a la vivienda y al cual asistió como invitado Daniel Simón, exconcejal de Cultura con EU.

En cuanto a Sumar, partido fundado por la ministra Yolanda Díaz y que colidera a nivel autonómico el exconcejal alicantino de Podemos, Xavier López, existe la voluntad de tejer una lista electoral con diferentes formaciones, mientras que Podemos, también dispuesta a hablar de esta posibilidad, se halla en alicante en manos de una gestora.

Por último, la única formación que hasta ahora ha expresado el deseo de proponer un candidato a la alcaldía es Iniciativa, uno de los partidos que integran la coalición Compromís, que en una asamblea local dio su apoyo a Rafa Mas para que ocupara esta posición a través de una lista plural que denominaron "frente democrático".