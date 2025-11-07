El PSPV exige repetir elecciones y arranca en Alicante su campaña para devolver “la voz al pueblo”

El PSPV ha elegido la Diputación de Alicante como punto de partida de su ofensiva política para reclamar una nueva convocatoria electoral en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. Bajo el lema “Queremos votar”, el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, y el secretario general del PSOE en Alicante, Rubén Alfaro, han presentado este viernes una campaña que incluirá más de un centenar de actos en municipios de todo el territorio y la presentación de mociones en los plenos de las instituciones para forzar una posición pública a favor de repetir las elecciones autonómicas.

Mascarell ha hecho acto de presencia en el Palacio Provincial acompañado de José Antonio Amat, miembro de la ejecutiva nacional del PSPV y figura clave del partido en Alicante; el secretario de Organización en la provincia, Alejandro Luengo; y el veterano dirigente Ángel Franco, que lleva décadas manejando los hilos de la agrupación de Alicante, lo que ha provocado la puesta en marcha de una gestora para laminar su poder. Mascarell y Alfaro también han estado arropados por el grupo socialista en la Diputación.

Abascal y Feijóo

Alfaro ha justificado la exigencia de un adelanto electoral en la pérdida de legitimidad del actual mandato: “Es bastante injusto que al próximo presidente de la Generalitat lo elijan en Madrid Feijóo y Abascal, es algo que no nos merecemos los valencianos y valencianas. Esta tierra tiene autogobierno, instituciones propias y más de 40 años demostrando que sabemos administrarnos”.

"La prioridad son las elecciones, no los presupuestos; en tres meses puede haber gobierno" Rubén Alfaro — Secretario general del PSOE en Alicante

Según el líder provincial, las condiciones que rodearon las elecciones de 2023 ya no son las mismas tras la gestión “ausente” y “paralizada” del Gobierno valenciano a raíz de la tragedia de la dana que dejó 229 víctimas en la provincia de Valencia. “No se da respuesta a las necesidades que tienen los alicantinos, en particular, y los valencianos en general”, ha señalado Alfaro. Su conclusión es clara: “La mejor forma de desbloquear esta situación es convocar elecciones, que los partidos presentemos nuestras propuestas y que el pueblo decida libremente”.

El dirigente eldense también ha dejado claro el orden de prioridades: “La prioridad son las elecciones, no los presupuestos. En apenas tres meses puede haber un nuevo gobierno. Vamos a presentar a Diana Morant, queremos que sea la primera presidenta, y vamos a trabajar para ello”.

“Reconquista” desde Alicante

Mascarell ha subrayado la elección de Alicante como “epicentro” de esta estrategia para “recuperar la Generalitat” después de un año de desborde político y crisis institucional. “Cada día está más degradada la sanidad pública, la educación o las infraestructuras. Tenemos un Consell ausente que lleva 12 meses encerrado en El Ventorro sin dar respuestas a los problemas acuciantes de la ciudadanía”, ha denunciado.

"Vamos a pedir en las instituciones que vuelva la voz al pueblo a través de mociones" Vicent Mascarell — Secretario de Organización del PSPV

El secretario de Organización del PSPV ha insistido en que “es urgente un nuevo gobierno que afronte los temas fundamentales” y ha elevado la apuesta política: “Vamos a empezar desde Alicante la reconquista de la Generalitat. Es la provincia más despreciada por Mazón y el PP, donde menos se invierte, menos soluciones se dan y más problemas hay”. El dirigente socialista también ha destacado el simbolismo de su propuesta: “Queremos que por primera vez una mujer presida el gobierno de todos los valencianos y valencianas”.

El PSPV pretende inundar el territorio con una estrategia doble: más de cien actos públicos para “explicar qué ha pasado y qué no puede volver a pasar” y la presentación de mociones en todos los municipios para que las corporaciones locales se posicionen. “Vamos a pedir en las instituciones que vuelva la voz al pueblo”, ha reiterado Mascarell.