PP-Vox, cuando la factura del poder la pagan los ciudadanos

Casi una semana después de que Carlos Mazón anunciara, a su manera, su dimisión como presidente de la Generalitat, aún no se conocen certezas. La posibilidad de una investidura cobraría fuerza frente a la alternativa de unas elecciones anticipadas. Sin embargo, el PP no ha verbalizado por el momento lo que parece un secreto a voces: que su alternativa para sustituir al todavía presidente en funciones es su "número dos" en el partido, síndic en las Cortes y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca. Y, sobre todo, tampoco se sabe nada del coste que tendrá para el PP y, especialmente, para la Comunidad Valenciana que Vox respalde por segunda vez en apenas dos años al candidato de los populares a dirigir el Consell.

Hasta ahora, la factura ha sido cara (y pública, en este caso), aunque no sólo a nivel autonómico. La última concesión a los ultras fue una de las más vergonzantes, y eso que el listado es extenso. No hace ni un mes, a escasos días del primer aniversario de la trágica dana, el PP dio luz verde en las Cortes a la propuesta de Vox de incorporar al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 "estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al Estado del Bienestar por parte de la población nacional y la migrante", así como en la recepción de ayudas, el uso de servicios de urgencias sanitarias y hasta la cantidad de donantes de sangre. Una cesión para que, retorciendo los datos lo que haga falta, a conveniencia, Vox pueda perpetuar su discurso xenófobo.

Pero, solo en ese ámbito, los ultras también forzaron al PP de Mazón a rechazar la llegada de menores migrantes a la Comunidad, negando cualquier tipo de solidaridad entre territorios (un concepto al que luego se recurre en cuestiones como la gestión del agua). E incluso el ahora presidente en funciones se puso frente al micrófono para demonizar el Pacto Verde, en una renuncia a medidas medioambientales impulsadas por la Unión Europea pese a los trágicos efectos de una dana agravada por el cambio climático. Un absurdo más.

En el listado de cesiones a Vox, que todo apunta a que se verá incrementado si finalmente hay acuerdo de investidura en la Comunidad, también se han incorporado desde mediados de 2023 ataques al valenciano, con recortes a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y una consulta para arrinconar al idioma propio en la escuela. Sin olvidar, en esas exigencias asumidas por el PP, la derogación de la Ley de Memoria Democrática, para impulsar la llamada Ley de la Concordia, que en la práctica no condena el franquismo y equipara a las víctimas de la democracia con las de la dictadura.

Aunque no todas las cesiones a la extrema derecha tienen en este territorio la firma de Carlos Mazón. También las ha habido, y no menores, en otros ámbitos, como el local. En Alicante, donde Luis Barcala gobierna estando en minoría gracias a mimar a Vox, el PP renunció a implantar una verdadera Zona de Bajas Emisiones, pese al ambicioso diseño inicial que defendió. También aceptó crear, y ahora financiar con cientos de miles de euros, la popularmente conocida como "oficina antiaborto", además de asumir la "resignificación" de los refugios antiaéreos, pese a que todavía no ha concretado cómo piensa reescribir la historia, y de dar por buenos recortes en el área de Igualdad, principalmente centrados en las políticas LGTBI.

Todos estos postulados ultras incorporados por los populares se da por hecho que se quedarán cortos ante las previsibles nuevas exigencias para investir al sustituto de Mazón. Mantener el poder tiene un precio, y en este caso no lo asumirá el PP, sino todos los valencianos.