Un experto en comunicación política analiza a los principales líderes: “Sánchez entiende a su público, Feijóo es auténtico y Abascal cae en la polarización”

Pregunta: ¿Qué significado tiene para usted recibir este reconocimiento en Washington?

Respuesta: Tengo que asimilarlo. Ha sido una sorpresa, no pensaba que me lo iban a dar. Es la primera vez que me nominan y no suele ser nominación y victoria a la vez. Es un reconocimiento a lo que llevo haciendo desde hace diez años. La palabra es capaz de transformar el mundo. Vivimos en un entorno cada vez más hostil y yo defiendo la comunicación profesional, basada en argumentos veraces. Sobre todo en positivo, intentar crecer en lugar de enfrentar. Es un reconocimiento a ese tipo de comunicación y a mi trayectoria profesional.

P: En un mundo tan saturado de mensajes, ¿qué diferencia hoy a un buen comunicador?

R: Sobre todo, un buen comunicador tiene que dar tres cosas fundamentales. Lo primero, tiene que ser creíble, transmitir credibilidad a través de su imagen, su trayectoria y lo que dicen de él sus actos. Segundo, tiene que ser comprensible: se le tiene que entender al hablar y llegar a todo el mundo. Esto ocurre en política y en el mundo académico, por eso resurgen viejas ideas como el terraplanismo. Es importante ser creíble, pero también comprensible. Finalmente, debe ser memorable, que la gente se acuerde de lo que dice. Para eso tiene que transmitir buenas emociones, desde dentro, exponerlas de manera sincera, sin interpretar un papel. Es la antigua tríada aristotélica de razón, emoción y credibilidad. Con esos tres elementos eres buen comunicador.

P: ¿Qué poder tiene la palabra en la era digital?

R: Es el último refugio que va a quedar por conquistar por la era digital. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) va a entrar a la hora de redactar discursos, hacer cualquier presentación, cualquier informe o cálculos matemáticos complejos, pero hay una cosa que cuesta mucho copiar: el contacto directo humano, la palabra entre un humano y otro. Por eso la comunicación es el refugio donde todos tenemos un lugar de crecimiento, sobre todo a nivel empresarial. Sin buena comunicación ninguna empresa llega al éxito.

P: ¿Qué papel cree que jugará la IA en la comunicación del futuro?

R: La IA está teniendo un impacto a nivel de todos los elementos sociales: empresa, política, relaciones personales… La comunicación no se queda atrás. No hay que verla como una amenaza, es una herramienta más que nos ayuda a mejorar cualquier aspecto de nuestra vida. Podría llegar a entenderse que viene a robarnos la comunicación, pero en absoluto. En mi trabajo me gusta mucho para argumentar o preparar charlas, pero al final quien da la charla o informa de un tema soy yo. Tenemos que aprender a usar el potencial de esta herramienta.

El expertor en oratoria y comunicación Juan Vizuete ha sido galardonado por su trayectoria / INFORMACIÓN

P: ¿Cómo se enseña a alguien a comunicar mejor?

R: Con práctica. No hay otra fórmula. Primero tenemos que ser conscientes del punto del que partimos. Hay gente con habilidades innatas y a otros les cuesta mucho o tienen pánico escénico. Esto es como salir a correr: si sales solo te puedes lesionar, pisar mal, no llegar a tiempos para competir… Con un buen entrenador se acortan los procesos y son más seguros. Esto no es nuevo. Los primeros consultores vienen de la Grecia antigua. La profesión a la que me dedico tiene más de 2.500 años. Hay que entender el punto del que partimos y qué necesitamos mejorar.

P: ¿Qué errores se repiten más?

R: El primer error más común es hablar para uno mismo. Hablamos ante un público, sea una persona o cien. Lo primero es entender al público y eso se hace con escucha activa. El segundo error es dejarlo todo a la improvisación. Hay una anécdota que le atribuyen a Churchill: estaba en una cena con mandatarios y salió corriendo; cuando le preguntaron adónde iba, respondió que a preparar la improvisación de mañana. Falta de escucha activa y no prepararse bien son los dos primeros errores. Otros que nos restan credibilidad son abusar de las coletillas o no tener una formación continua.

P: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las formas de comunicar en ambos lados del Atlántico?

R: Hay diferencias, sin duda. Comunicamos completamente diferente. Hispanoamérica es muy emocional, entienden que las emociones son muy importantes. En Europa, España es uno de los países que menos comete este error, pero todavía hay partidos a los que les cuesta conectar con las emociones. Se quedan en la parte racional, que también es muy importante. Esto también les pasa a las empresas, que siempre hablaban de producto o servicio, pero no de lo que sientes con ese producto o servicio. Una persona que revolucionó ese sector fue quien creó el anuncio de BMW de “¿Te gusta conducir?”. La emoción se impone al producto.

“Lo que falta en comunicación política es sinceridad, decir las cosas como las piensa el líder político”

P: ¿Cree que la comunicación política en España necesita más autenticidad o más técnica?

R: Lo que falta en comunicación política es sinceridad, decir las cosas como las piensa el líder político del momento. Tenemos que adaptar el mensaje, no decir lo primero que se nos viene a la cabeza, como no haríamos en una cena de Navidad, pero dentro de ese filtro tiene que ser auténtico, natural y creíble. Y, sobre todo, que se cumpla lo que se dice. Por eso hay una gran desconexión. Los políticos han entendido el mensaje del storytelling, pero les falta el storydoing: no solo trasladar el mensaje, sino también demostrar que lo están haciendo.

“Hemos creado el monstruo de la polarización y no va a dejar de crecer”

P: En un contexto político tan polarizado, ¿cómo se puede comunicar sin alimentar la confrontación?

R: ¿Qué otra opción nos queda? Hemos creado el monstruo de la polarización y no va a dejar de crecer. Tenemos que sentarnos todos a pensar y ver si queremos este mundo en el que solo hay dos colores, negro y blanco. No podemos repetir errores del pasado. Hay que entender que el otro también tiene parte de razón. No solo hay que convencer, también escuchar para saber cuáles son los argumentos y la verdad de los demás. Todos esos problemas se arreglan con comunicación.

P: ¿Qué le diría a los jóvenes que quieren dedicarse a la comunicación o la oratoria?

R: Lo primero, paciencia. Es un mundo difícil, que no está del todo regulado. No hay una carrera pura. Es muy difícil formarse, yo he hecho cursos muy diversos. Lo segundo es que hay que construir alianzas. Somos pocos en el sector y nos llevamos bien todos los que somos competencia. En mi propio libro digo quién es mi competencia y doy sus nombres para que se les siga. Lo tercero es no tener miedo a empezar. Muchas veces sufrimos parálisis por análisis. Estudiamos tanto las cosas que nunca damos el primer paso para apuntarnos a un curso o dar nuestra primera charla.