El benidormense Juan Vizuete gana en Washington el “Óscar” de la comunicación política

El experto en oratoria y comunicación Juan Vizuete, nacido en Benidorm, ha sido reconocido con el Napolitan Victory Award 2025 en la categoría de Consultor de Oratoria y Debate del Año, uno de los premios más importantes del mundo en el ámbito de la comunicación política. El galardón, considerado el “Óscar de la política”, ha sido entregado en una gala celebrada en Arlington (Virginia), en el área metropolitana de Washington D.C., con la presencia de consultores, estrategas y líderes de más de veinte países.

Vizuete, licenciado en Derecho, descubrió su vocación durante un curso de oratoria en la Universidad de Alicante (UA), donde actualmente imparte formación a través del Club de Debate. Tras su paso por la Diputación de Alicante en el anterior mandato, su carrera se ha centrado en la comunicación, disciplina en la que se ha consolidado como formador y divulgador.

Autor del libro “Influye y convence”, editado por HarperCollins, acumula más de 400.000 seguidores en redes sociales y colabora con universidades y empresas de España e Hispanoamérica. Su trabajo se centra en promover una comunicación profesional y positiva desde su base en Alicante.

“Toda idea necesita apoyarse en una buena comunicación para alcanzar el éxito” Juan Vizuete — Experto en oratoria y comunicación

“Recibir este premio en Washington es algo que aún me cuesta asimilar. Es un reconocimiento que trasciende fronteras y demuestra que desde España también se pueden hacer las cosas con excelencia internacional”, afirmó Vizuete tras recoger el galardón, antes de añadir: “Agradezco enormemente a la Washington Academy, a mi equipo y a todas las personas que creen en el poder de la palabra como herramienta para transformar el mundo”.

El consultor ha destacado además el valor simbólico de este reconocimiento internacional. “Este premio demuestra que la comunicación española tiene voz propia y que nuestro talento es capaz de competir al más alto nivel”, ha subrayado antes de apostillar: “En un mundo tan digital, la comunicación es la herramienta clave para diferenciarnos y progresar. Cualquier proyecto o idea necesita apoyarse en una buena comunicación para alcanzar el éxito”.

Los Napolitan Victory Awards, creados por la Washington Academy of Political Arts and Sciences, homenajean al consultor estadounidense Joseph Napolitan (1929-2013), pionero de la comunicación política moderna y asesor de la campaña que llevó a John F. Kennedy a la presidencia de Estados Unidos en 1960. En ediciones anteriores, los premios han reconocido campañas y figuras como las de Barack Obama, Joe Biden, Pedro Sánchez, Nayib Bukele, Alberto Fernández, Luis Abinader o Andrés Manuel López Obrador, así como a destacados asesores y comunicadores internacionales.