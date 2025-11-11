Compromís se pone en modo electoral en la Comunidad y pospone la conversión de la coalición en federación

Elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Es el escenario en el que trabaja la coalición Compromís mientras se llevan a cabo las negociaciones entre PP y Vox para proponer un nuevo presidente de la Generalitat que substituya a Carlos Mazón, en funciones desde el pasado 3 de noviembre, cuando anunció su dimisión por la polémica gestión de la dana.

Mientras los contactos entre ambas formaciones se mantienen para, previsiblemente, investir como nuevo jefe del Consell a Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP en las Cortes, secretario general del PPCV y alcalde de Finestrat, Compromís ha activado el modo electoral. Así lo ha reconocido este martes Aitana Mas, síndica adjunta de los valencianistas, que ha visitado Alicante para anunciar preguntas parlamentarias ante la “paralización” de centros sociales en la ciudad por parte del Consell.

Mas ha explicado que el lunes, en la celebración de la ejecutiva de Compromís, “se aprobó en organigrama de campaña” para afrontar unas hipotéticas elecciones que, según ella, “se pueden celebrar en los próximos meses”. “No queremos que nos pille despistados”, ha reconocido.

Este nuevo escenario les obliga a “dejar en segundo plano, que no apartar”, la conversión de la coalición en una federación de partidos, objetivo que debía culminar “antes o después del verano”, según anunció el referente parlamentario de la coalición, Joan Baldoví, pero que se ha retrasado tras la falta de acuerdo constante entre los dos principales partidos, Més e Iniciativa, incapaces de pactar cuestiones como el reparto de fondos económicos, las listas electorales o un protocolo para evitar casos de transfuguismo entre ambas formaciones.

Sumar critica la negociación "a espaldas de la ciudadanía" para elegir al sustituto de Mazón / Europa Press

De esta manera, y a la espera de los resultados de las negociaciones entre PP y Vox, Compromís contempla elecciones y se prepara ante esta posibilidad.

La conversión en federación requiere la redacción de unos estatutos compartidos de los partidos que integran Compromís, a día de hoy inexistentes, y evitaría las negociaciones previas entre las formaciones de cara a cada convocatoria electoral. Al menos, eso es lo que se pretende.

Un ejemplo de federación de partidos fue la antigua CiU, Convergència i Unió, que por norma establecía que uno de cada cuatro candidatos en las listas electorales pertenecería a la desaparecida Unió Democrática, la parte más débil de la alianza ante Convergència Democrática, que fundó y lideró el expresidente catalán Jordi Pujol y cuyo espacio hoy ocupa Junts.

Al respecto, hace apenas un mes, cuatro cargos relevantes de Compromís, entre ellos el exalcalde de València Joan Ribó y el exconseller alicantino Manuel Alcaraz, publicaron un manifiesto en INFORMACIÓN para urgir la federación de la coalición. Entre otros argumentos, pedían a los diferentes partidos que integran Compromís “unidad organizada con pasos claros hacia una federación que dé estabilidad” y “apertura real con espacios de diálogo y corresponsabilidad con los tejidos populares organizados y otras fuerzas progresistas”.

Pérez Llorca, “continuista”

A su vez, preguntada por su relación con Juanfran Pérez Llorca, con quien Mas ha coincidido en las juntas de síndics celebradas en las Cortes, la diputada valencianista ha dicho “no tener queja a nivel personal ni con Llorca ni con Mazón”. Sobre la posibilidad de que el alcalde de Finestrat sea investido presidente, Mas entiende que se trataría de “un recambio que va a ser lo mismo”, ya que “habrá una persona diferente, pero seguirá la misma política y eso no es una buena noticia”.