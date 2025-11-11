El Consell admite que no controla las obras del Rico Pérez y el PSPV acusa al PP de abandono

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) reconoce que no dispone de informes técnicos ni auditorías actualizadas sobre el estado del estadio José Rico Pérez de Alicante y que la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad corresponde en exclusiva al Hércules CF. Así se desprende de las respuestas remitidas por la Conselleria de Hacienda al PSPV-PSOE, que acusa al Consell de Carlos Mazón de “desentenderse por completo” de su obligación como propietario y exige la activación inmediata de un plan de revisión técnica. Las preguntas fueron registradas antes de la dimisión de Mazón como presidente la Generalitat, responsabilidad que continúa ejerciendo en funciones hasta la elección de su sucesor.

El contenido de la respuesta parlamentaria remitida por la Conselleria de Hacienda a las Cortes, firmada por la titular del departamento, Ruth Merino, confirma que el IVF no tiene constancia de las obras ejecutadas, las fechas de actuación ni los contratistas. Tampoco ha encargado ningún informe propio sobre la seguridad estructural ni ha participado en reuniones con el club o el Ayuntamiento de Alicante desde julio de 2023. El organismo dependiente de la Generalitat tampoco ha consignado partidas presupuestarias en 2024 ni 2025 para el mantenimiento o la reparación del recinto.

En el documento, Hacienda se ampara en el convenio de uso del estadio firmado en 2007 entre la antigua propietaria Aligestión y el Hércules CF, cuyos derechos asumió el IVF en 2017, para defender que todas las tareas de mantenimiento, conservación, limpieza y suministros corren a cargo del club. La conselleria sostiene que el IVF es “solo propietario” del inmueble y que no tiene la posesión efectiva del estadio, por lo que la información que recibe procede “a través del Hércules”. Aun así, asegura que ambas partes mantienen “contacto” para coordinar actuaciones “dentro de sus respectivas competencias”.

“Resulta inaceptable que el gobierno valenciano no tenga ni un solo informe actualizado” José Díaz — Diputado autonómico del PSPV-PSOE

El IVF añade que no ha sido informado de inspecciones, auditorías ni evaluaciones estructurales en los últimos meses y que no le constan deficiencias que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes. “La valoración de riesgos corresponde al Hércules CF”, se afirma en la respuesta oficial, que insiste en que la Generalitat actúa “en el marco del convenio vigente” y niega cualquier anuncio o compromiso público de plazos.

Ante este reconocimiento, el PSPV ha exigido explicaciones a Mazón por lo que considera una “dejación absoluta” del Consell. El diputado por Alicante y portavoz socialista de Hacienda, José Díaz, critica que el Gobierno valenciano “no tenga ni un solo informe actualizado sobre el estado de una instalación que acoge a miles de personas cada jornada”. “Ni auditorías, ni revisiones eléctricas, ni comprobaciones de seguridad: solo desconocimiento y dejación”, denuncia. Según Díaz, “el IVF sabe que es propietario, pero actúa como si no lo fuera” y “Mazón, que tanto presume de alicantino, se desentiende del principal estadio de la ciudad como si fuera un solar abandonado”.

Los socialistas subrayan que el estadio “está en manos del Hércules CF sin ningún control público, sin auditorías ni inspecciones conocidas”, y advierten de que el Consell no puede mirar hacia otro lado ante una instalación de titularidad autonómica. Por ello, reclaman que la Generalitat asuma sus responsabilidades como propietaria, active un plan urgente de revisión técnica y convoque una mesa de trabajo con el club y el Ayuntamiento para fijar un calendario de actuaciones.

El pasado 7 de agosto el Hércules difundió un comunicado en el que aseguraba haber alcanzado un acuerdo con el IVF para acometer obras de urgencia en el Rico Pérez antes del inicio de la temporada 25/26. En la nota, el club hablaba de “máxima colaboración” y de una “firme voluntad de entendimiento” con el organismo autonómico, además de destacar que ambas partes eran “plenamente conscientes” de la necesidad de una reforma integral del recinto. El texto aludía incluso a una “solución definitiva” en la que se trabajaba “de forma paralela” a las reparaciones urgentes.

El Hércules mantiene el contrato judicial de explotación del Rico Pérez hasta 2032, aunque no es su propietario. En teoría está exento de asumir la reforma integral del inmueble, pero el club ha expresado su disposición a colaborar con el IVF. Mientras tanto, el PSPV sostiene que el estadio “no puede convertirse en otro símbolo del abandono de Alicante”.