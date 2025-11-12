El Consell mantiene la guerra total con el Gobierno a pesar de estar en funciones

El Consell del dimitido Carlos Mazón tiene los días contados, pero eso no le ha impedido mantener este martes la confrontación con el Gobierno central en niveles máximos. La vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, ha atacado con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por una triple vía y contraponiendo en todo momento su proceder con el de la Generalitat. Las nuevas ayudas dana aprobadas ayer, la comparecencia de Mazón ante la comisión de las Corts y la elección de Juanfran Pérez Llorca para ser investido nuevo president (Vox mediante), han servido convertidas por Camarero en munición contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La portavoz ha anunciado la aprobación en el pleno del Consell de una nueva partida de ayudas para afectados por la dana. En concreto un bono térmico para personas vulnerables, dotado con 18 millones de euros y que se ingresará de forma automática a los potenciales beneficiarios (400 euros por familia), que deben ser titulares de pensiones no contributivas, receptores del ingreso mínimo vital o haber recibido ayudas urgentes para bienes de primera necesidad con anterioridad.

Esos fondos, ha explicado Camarero, salen del fondo solidario abierto por la Generalitat tras la dana. Con estos, se agotan esos recursos, ha explicado la consellera, que acto seguido ha abierto fuego contra Moncloa, a quien le ha reclamado que "dé cuenta" de los donativos recogidos en la suya. Asimismo, ha acusado al Gobierno de "abandonar" a las familias con su "desidia" a la hora de abonar sus ayudas.

Según ha denunciado, el Ejecutivo central "solo ha abonado a familias y empresas el 6,9% del dinero movilizado" y que "aun debe 550 millones a 33.000 hogares", frente "al 60 % ya pagado por la Generalitat, con 900 millones abonados sobre un total previsto de 1.500 millones en ayudas”. Ha situado los pagos a familias en 240 millones de euros frente a los 137 millones abonados por el Gobierno.

"Dar la cara" frente a "sillas vacías"

El segundo flanco por el que ha atacado Camarero ha sido el de las comparecencias en comisiones de investigación. Aprovechando la cita de Mazón en las Corts, la portavoz ha cargado contra Sánchez, varios de sus ministros y los dirigentes de la CHJ y la Aemet, a quien ha acusado de "dejar sus sillas vacías" al negarse a acudir por ser un parlamento autonómico.

Una actitud que ha contrapuesto con la de Mazón, que "va a dar la cara y a dar explicaciones". Camarero ha tachado de "falta de decoro y de vergüenza" esas ausencias, con las que según ella "dan la espalda a los representantes valencianos".

Mayoría para seguir gobernando

El tercer y último rejonazo de Camarero a Moncloa ha llegado a cuenta de la designación de Pérez Llorca como 'presidenciable'. Preguntada por el adelanto electoral que reclama la izquierda, la portavoz ha considerado "bochornoso" que esa petición llegue de un Gobierno "que no es capaz de aprobar unos presupuestos en toda una legislatura, que ha perdido la mayoría parlamentaria y que está rodeado de corrupción".

La dirigente popular ha señalado que el Gobierno "se olvida" de que en 2023 "el PP ganó las elecciones, que aprobó unos presupuestos hace cinco meses y que tiene una mayoría suficiente para gobernar. Incluso en funciones hemos aprobado ayudas para la reconstrucción", ha destacado frente a un gobierno "paralizado por la corrupción y sin posibilidad de gestionar ni gobernar".

En este apartado, Camarero ha hecho una mención especial a la secretaria general del PSPV en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, a quien ha situado como una líder débil. Según Camarero, Morant "tiene tanta prisa" por que haya elecciones "porque tiene mucho miedo de no ser candidata en 2027. Teme que si se retrasan, no llegue como candidata y aprieta por ese miedo", ha destacado la portavoz.