Martínez Mus se pone a disposición para el nuevo Consell si Pérez Llorca es investido

El proceso sucesorio de Carlos Mazón todavía no está resuelto, pero ya comienza el baile de nombres para conformar el próximo gobierno valenciano. Por ahora no hay más que un candidato designado por el PP, desde Madrid, para negociar con Vox la investidura del relevo de Mazón al frente de la Generalitat: Juanfran Pérez Llorca. Está pendiente, por tanto, pactar el contenido político del acuerdo y todo el trámite parlamentario posterior. Sin embargo, algunos miembros del actual Consell, en funciones y con fecha de caducidad, empiezan a dejarse querer para continuar en el futuro Ejecutivo autonómico tras el cambio de jefe.

El primero ha sido el recién nombrado vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, quien este miércoles no se ha descartado, ni mucho menos, para continuar en sus funciones en un hipotético mandato de Pérez Llorca, a quien ha señalado como una "magnífica elección" por su experiencia municipal, en el mundo orgánico del PPCV y en las Cortes.

Martínez Mus ha recordado que todavía queda un proceso por cubrir hasta que el alcalde de Finestrat sea investido president, el cual ha señalado que desea que sea "lo más rápido posible", y que incluso entonces la facultad de confeccionar el nuevo Consell será "única y exclusiva" del nuevo president.

Estabilidad en la reconstrucción

Sin embargo, preguntado por si dadas sus nuevas competencias relacionadas con la reconstrucción de la dana (y que suma a las de su anterior cartera de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio), un área prioritaria para la Generalitat y para Génova, considera que un cambio de manos en esa cartera sería contraproducente, ha dejado entrever esa disposición a continuar.

"Esa es una opinión suya que hasta la podría compartir yo, pero estas cuestiones dependen única y exclusivamente del president, que decidirá en su momento lo que crea oportuno si acaba siendo elegido, como yo deseo", ha dicho postulándose entre líneas.

El nuevo número tres del Consell, en la línea con lo expresado el día previo por la portavoz Susana Camarero, se ha mostrado "muy contento" de la designación de Pérez Llorca. Un "magnífico candidato" de quien ha destacado esa triple faceta de alcalde, secretario general del PPCV y síndic popular en las Cortes.

Martínez Mus ha considerado esa faceta municipal como "un plus", ha remarcado que su vertiente orgánica le convierte en un gran "conocedor del territorio" y, por último, ha indicado que como portavoz en el parlamento "conoce toda la acción de gobierno".