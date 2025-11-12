“Hay que pisar la calle”: conclusión de la primera reunión entre el PSOE, Compromís y EU en Alicante

“Ha ido muy bien”. Es el resumen general que los asistentes a la reunión entre representantes del PSOE, de Compromís y de Esquerra Unida (EU) hacen de esta primera toma de contacto, que ha tenido lugar por la mañana en la terraza de un bar ubicado en Luceros. Los participantes en esta cita han sido José Antonio Amat, presidente de la gestora del PSOE en la ciudad de Alicante; y los portavoces de Compromís y EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas y Manolo Copé, respectivamente.

La reunión fue propuesta por Amat, que recogió la idea de una militante de largo recorrido en la agrupación local, y ha servido para que el actual dirigente de la agrupación local se encuentre por primera vez con los máximos representantes de la izquierda alternativa en la ciudad.

La intención era la de establecer un primer contacto para explorar, más adelante, coordinaciones entre las diferentes fuerzas de la oposición en el Ayuntamiento con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027. “Aún no hemos entrado en harina”, confirman los participantes, que definen la quedada como “un encuentro cordial” en el que se han emplazado para “hablar de darle la vuelta a esta ciudad, que tiene un gobierno secuestrado por la ultraderecha”.

La idea, explican, es establecer “coordinaciones futuras” que se definirán en “futuras reuniones con más participantes” que previamente deberán aprobar las organizaciones de los partidos.

Planteamientos incipientes

Pese a no haber tratados cuestiones concretas de futuros programas electorales o ideas para la ciudad, entre las partes sí que se ha constatado, según los presentes en la reunión, la “necesidad” de que estas tres organizaciones “tengan más presencia en los barrios y a nivel sectorial”. Una presencia que sí que trabajan “desde los grupos municipales”, pero que quieren reforzar “a nivel orgánico”.

Objetivos como “ampliar la base social” después de “hacer un diagnóstico para localizar fortalezas” para “sumar votos” han sido tratados, así como se ha expuesto la voluntad de evitar “contraprogramaciones y “diversificar lo que se proponga desde las organizaciones políticas para que no se pisen los pies”.

Una de estas “fortalezas”, interpretan, es la “evidencia” del “desgaste” del alcalde, Luis Barcala, a quien acusan de llevar a cabo una “pésima gestión”. “Eso hay que explicárselo a la gente, especialmente a la clase trabajadora, y para eso tenemos que estar coordinados, porque si nosotros no ocupamos el espacio que nos toca otros lo ocuparán”, afirma otro participante, que asegura que “es necesario pisar la calle”.

La reunión ha durado “algo menos de una hora” y la sintonía entre las partes ha sido “completa”. A día de hoy, tras el resultado de las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP ocupa la alcaldía con 14 concejales, a uno solo de la mayoría absoluta, y tiene como aliado principal a la ultraderecha de Vox, que cuenta con cuatro representantes.

La izquierda suma en total 11 ediles, repartidos entre ocho del PSOE, dos de Compromís y uno de EU-Podemos. La principal fuerza de este ámbito, el PSOE, se encuentra en manos de una gestora después de la dimisión forzada de Miguel Millana como secretario local el pasado mes de mayo para alejar a la agrupación del control del exsenador Ángel Franco. Esta gestora la preside José Antonio Amat, concejal de gobierno en Elda, diputado provincial y número cuatro de la ejecutiva del PSPV, que lidera la ministra Diana Morant.

En cuanto a Compromís y EU, ambas formaciones han expresado su voluntad de explorar una candidatura conjunta al Ayuntamiento de Alicante acoplando a otras organizaciones como Sumar o Podemos, que a día de hoy también se halla en manos de una gestora. Desde Iniciativa, uno de los tres partidos que integran la coalición Compromís, expresaron su voluntad de elevar a Rafa Mas como candidato de esta posible futura candidatura.