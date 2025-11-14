Dana en Valencia
El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a "un tema de Presidencia" de la Generalitat
Asegura que desde las 17 horas se hablaba de enviar mensajes y que a las 19 horas ya estaba preparado para enviar el Es Alert, por el embalse de Forata, pero que un debate entre los funcionarios Jorge Suárez y José Miguel Basset lo retrasó
El asesor de Salomé Pradas que la grababa constantemente para alimentar las redes sociales de la consellera, Marco Presa, ha confirmado hoy en su declaración como testigo en la causa de la dana, que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas, se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas, como un mensaje para avisar a la población, aunque sin mencionar expresamente la palabra después archiconocida Es Alert. Para Marco Presa el Es Alert no era algo desconocido ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por el temporal de nieve Filomena.
Marco Presa, que entraba y salia del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), ha asegurado que a las 19 horas el mensaje estaba preparado para alertar sobre la presa de Forata, según le confirmó la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca, pero que aún tardó una hora en enviarse por el debate que se suscitó entre los dos máximos tecnicos de la emergencia: Jorge Suárez, subdirector de emergencias y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.
El asesor también acaba de confirmar que una de las ausencias de Salomé Pradas de la reunión del Cecopi, grabada cuando se levanta por las cámaras de À Punt, se debía precisamente a "un tema de presidencia" de la Generalitat. Es justo el momento que captaron unas imágenes de À Punt, emitidas en mudo, pero que RTVE logró publicar en septiembre con sonido, en el que se ve cómo la consellera Salomé Pradas y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, abandonan de forma abrupta la reunión del Cecopi.
Según la declaración del asesor, él se acerca a los dos máximos responsables de Emergencias, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, pero no llega a decirles nada. Justo en ese momento, Pradas y Argüeso se levantan y ella dice: “Es un tema de presidencia” y abandonan la sala del Cecopi, a una habitación contigua, según fuentes conocedoras de su declaración.
En su comparecencia también se le ha exhibido otro video en el que se ve a Marco Presa hablar con Emilio Argueso. Según el asesor de Pradas, "en ese momento le comento que no veo lo de que haya cámaras [grabando el Cecopi]". Al parecer, el entonces secretario autonómico de Emergencias también era reacio a que se hicieran fotos.
Al testigo también se le ha preguntado por el vídeo de À Punt que informaba de las lluvias en Utiel, la Ribera y el Poyo y que Marco Presa reclamó de forma urgente a las 16.40 horas a la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. "La consellera me pedía que el gabinete estuviera pendiente de todo lo que salía en los videos de A Punt". A Pradas le interesaba, sobre todo, la intervención de Jorge Suárez. "Quería tener el minuto que estuvo en directo Suarez".
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar