Las ONGD alertan de un retroceso “sin precedentes” en la cooperación valenciana: “La ayuda se queda en un 0,2 %”

La Coordinadora Valenciana de ONGD lamenta que la Comunidad Valenciana “apenas destina en 2025 un 0,2 % de sus presupuestos” a Ayuda Oficial al Desarrollo. Además, por primera vez en diez años, la Generalitat ha aplicado “un recorte del 5 %” en estas políticas, lo que supone 3,6 millones de euros menos para apoyar a personas que viven en situaciones de pobreza, conflictos y catástrofes. Este también ha sido el año en que el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Castellón “eliminaron por completo la inversión en cooperación”, recuerdan las entidades.

Así lo han denunciado las organizaciones que integran la Coordinadora al hilo del informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones para el Desarrollo, presentado este viernes en el Parlamento de Andalucía. El documento señala que cada valenciano y valenciana aportó de media 12,72 euros al año, “apenas el equivalente a un menú del día económico”.

“Pese al recrudecimiento de los conflictos, los desplazamientos y las desigualdades, la inversión en cooperación internacional se ha visto mermada”, alertan. Añaden que en los últimos días “se observa con preocupación cómo algunas medidas que cuestionan derechos básicos forman parte de las exigencias para apoyar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana”.

«La inversión en cooperación internacional se ha visto mermada en un contexto de desigualdades crecientes» Lourdes Mirón — Vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD

Las 105 organizaciones que integran la Coordinadora apelan “al PP que siempre ha estado comprometido con la solidaridad” e instan a sus responsables a “reafirmar y defender su compromiso por la cooperación”, impulsando políticas que refuercen los derechos humanos frente a “discursos extremistas cargados de racismo”. También advierten de los mensajes que cuestionan las políticas contra la emergencia climática “que tan duramente castigó a la Comunidad Valenciana hace un año”, señala Lourdes Mirón, vicepresidenta de la entidad.

El informe recuerda que, pese a los avances de algunas comunidades, la media autonómica destinada a cooperación se sitúa en el 0,12 %, “muy lejos del 0,7 % comprometido desde hace décadas” y recogido en la Ley estatal de Cooperación y en la normativa valenciana. Es un objetivo refrendado también en los acuerdos autonómicos y locales firmados por las principales fuerzas políticas en 2023, “incluido el PP”.

Política “estancada”

Los porcentajes más bajos corresponden a la Región de Murcia (0,01 %), la Comunidad de Madrid y Aragón (ambas con 0,02 %). Incluso Euskadi, primera en la lista, se queda en el 0,35 %, “la mitad del compromiso asumido”. En términos per cápita, la media es 8,5 euros por habitante al año. En conjunto, los presupuestos autonómicos en cooperación alcanzaron en 2025 los 334,4 millones.

«Las políticas de cooperación son catalizadoras de la paz y el cuidado de las personas» Irene Molero — Portavoz de la Red de Coordinadoras Autonómicas

“Es desolador comprobar que la Ayuda Oficial al Desarrollo se mantiene estancada desde hace casi una década”, lamenta Mirón, que apunta a la inflación como otro factor que reduce la ayuda real. Una tendencia que contrasta con la opinión pública española, donde, según el CIS de 2024, existe un amplio apoyo social a incrementar estas políticas.

El informe destaca los avances de comunidades como Cataluña o Euskadi, mientras señala los “recortes” en la Comunidad Valenciana y Andalucía, así como las prórrogas presupuestarias en Extremadura o Aragón, donde ya hubo reducciones previas. Ante este escenario, la portavoz de la Red, Irene Molero, reclama “tomar ejemplo de los gobiernos que sí invierten en cooperación y dar un paso adelante en un momento crucial para el planeta”, recordando que estas políticas “son catalizadoras de la paz, el cuidado de las personas y la defensa de los derechos humanos”.