El PP reniega ahora en la Diputación de Alicante del bono comercio que abanderó en la etapa de Mazón

El futuro del bono comercio ha abierto una nueva grieta política en la Diputación de Alicante. La vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez (PP), puso en duda durante el pleno de noviembre la eficacia del programa, al afirmar que “no alivia como debería ser” y que “algunos alcaldes han trasladado que les suponía más perjuicios que otra cosa”. Sáez sostuvo que el plan genera un impacto “corto y muy concentrado en el tiempo” y que los municipios “necesitan ayuda para gestionar el dinero que se les da”.

"Ha habido alcaldes que nos han dicho que el bono comercio les causa más perjuicios que beneficios" Marina Sáez — Vicepresidenta segunda de la Diputación (PP)

Sus declaraciones han desatado una cascada de reacciones. Compromís ha sido el primer grupo en salir al paso y denuncia que el PP “ha eliminado un plan que durante dos años presentó como un éxito sin precedentes”. El portavoz de los valencianistas, Ximo Perles, recuerda que bajo la presidencia de Mazón la Diputación invirtió 58 millones de euros en las distintas convocatorias del bono, que el propio Mazón llegó a describir como “la mayor ayuda al comercio y a las familias alicantinas de la historia”. “Si hace unos meses era tan beneficioso, ¿por qué ahora no confían en él?”, plantea Perles, que acusa al PP de usar el programa con fines electorales y abandonarlo ahora “con excusas técnicas que nadie entiende”.

“Si hace unos meses el bono comercio era tan beneficioso, por qué ahora no confían en él” Ximo Perles — Portavoz de Compromís en Alicante

El PSOE también critica la decisión del equipo de gobierno, al que acusa de “renunciar a uno de los planes estrella de la institución”. Su portavoz, Vicente Arques, señala que la Diputación destinó el año pasado 20 millones de euros que permitieron a 130 ayuntamientos poner en marcha campañas locales “que movilizaron casi 20 millones en apoyo al comercio de proximidad y para aliviar el bolsillo de miles de familias”. Arques subraya que se trataba de “una ayuda que funcionaba y que llegaba a todos los rincones de la provincia”.

El diputado socialista José Ramiro añade que el bono “era una herramienta útil para dinamizar la pequeña y mediana empresa y generar empleo” y reprocha que el PP “prefiera gastar en propaganda institucional en lugar de mantener proyectos que funcionan”.

“Suprimir el bono comercio significa abandonar a los municipios y dejar sin apoyo a las familias” Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación

Desde el sector comercial, el presidente del Colectivo de Comerciantes de Alicante, Vicente Armengol, asegura que las campañas “han sido un éxito” y que “han venido muy bien al ciudadano y al comercio local”. Considera que el bono comercio “ha sido beneficioso sin lugar a dudas”, aunque admite que “otra cosa es la burocracia y la gestión que llevan detrás”.

Armengol propone que la Diputación busque “nuevas herramientas para apoyar al sector en momentos tan difíciles, especialmente con el relevo generacional”, pero insiste en que “cuando hay menos ventas, esos bonos son un revulsivo”.

“Las campañas del bono comercio han sido un éxito y un revulsivo para el comercio local” Vicente Armengol — presidente del Colectivo de Comerciantes de Alicante

Pese a las declaraciones de la vicepresidente, el equipo de gobierno del PP atribuye la imposibilidad de reeditar el bono comercio a la reactivación de las reglas de gasto impuesta por el Gobierno central. Argumentan que el programa se financiaba con remanentes de tesorería, fondos que ahora no pueden usarse. La Diputación mantiene bloqueados 239 millones de euros y reclama a Moncloa que levante la restricción. El PP sostiene que el PSOE debería “alinearse con los intereses de los municipios” y exigir al Gobierno que permita utilizar esos ahorros, en lugar de “subir impuestos” como planteaba la moción socialista sobre el IAE.

Giro

La polémica pone en evidencia el cambio de discurso del PP respecto al bono comercio. Durante la etapa de Mazón, la Diputación lo impulsó como símbolo de gestión y motor económico, con sucesivas campañas que sumaron más de 38 millones de euros en 2022 y 2023, antes de que se celebraran las últimas elecciones autonómicas, en las que el expresidente de la institución provincial encabezó la candidatura popular.

Mazón lo presentó entonces como “la mayor ayuda al consumo en la Comunidad Valenciana” y su equipo destacaba el éxito de las ediciones anteriores “que literalmente volaron de los ayuntamientos”. Dos años después, el mismo partido que defendía aquel plan estrella lo cuestiona desde el gobierno provincial, abriendo una brecha política y dejando en el aire el futuro de una iniciativa que muchos municipios y comerciantes consideran aún necesaria, más allá de las trabas del Gobierno para poder reeditarlo a través de la fórmula anterior.