Diana Morant: "Pérez Llorca es un Mazón más. No queremos presidentes que vengan a tapar y seguir mintiendo"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha insistido este domingo desde Petrer en que a los ciudadanos de la Comunidad no les vale el PP ni los pactos con Vox. "Pérez Llorca es un Mazón más. No queremos reemplazos. No queremos presidentes que vengan a tapar y seguir mintiendo", ha argumentado la dirigente socialista para pedir elecciones y ha advertido que "los mismos políticos y las mismas políticas nos condenan a repetir la historia".

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha ofrecido estas declaraciones antes de asistir a La Redenció, un acto por el Mig Any de los Moros y Cristianos de Petrer. "Hay que abrir una etapa de futuro y no hay mejor manera que devolver la voz al pueblo. No tenemos que tenerle miedo al pueblo y a su voz. Hay que tenerle miedo a estos gobernantes negligentes que nos han costado tan caro", ha señalado en compañía del alcalde de Elda y secretario general provincial del partido, Rubén Alfaro; del subdelegado de Gobierno, Juan Antonio Nieves; así como de la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro.

"Hay demasiados mensajes de odio"

Según ha informado el PSPV-PSOE en un comunicado, Morant se ha referido también a los "demasiados mensajes de odio, demasiados señalamientos a culturas diferentes", que se escuchan actualmente y ha defendido que "nuestro pueblo y nuestra cultura se sostiene precisamente por la diversidad desde hace ya muchos años".

En su intervención ha alabado también a la alcaldesa anfitriona, Irene Navarro, por haber "plantado cara a Carlos Mazón cuando vino a presumir de algo que no había hecho, mientras a la vez recortaba y paralizaba el resto de centros del Plan Edificant".