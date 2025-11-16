Pérez Llorca, en el nuevo escenario: ¿perfil propio o espejo de Mazón?

La investidura de Juanfran Pérez Llorca, aún por materializar pero aparentemente encarrilada, abrirá una nueva etapa política en la Comunidad cuyo rumbo dependerá, en gran medida, del papel que ejerza el probable futuro jefe del Consell. El todavía alcalde de Finestrat se ha dado a conocer por un trato empático que ha facilitado acuerdos de su partido con diferentes formaciones, desde Vox a Compromís.

Su tono, hasta ahora prudente, de perfil bajo e incluso discreto, le diferencia del todavía presidente en funciones, Carlos Mazón, que ha exhibido una clara complicidad con Vox desde antes de su toma de posesión. Si Pérez Llorca imitará o huirá de esta actitud es una pregunta recurrente mientras se espera el anuncio de la fecha de investidura.

La conducta de un político siempre está condicionada al escenario al que se enfrenta. El PPCV depende del apoyo parlamentario de Vox, un partido que le recorta distancias según las encuestas. Algunos analistas creen que este posible trasvase de votos se debe a «la falta de un proyecto diferenciado» del PP respecto a la ultraderecha. Así opina Anna López, politóloga, que considera que los populares «deben diferenciarse desde el centro y no desde la radicalidad», pero no cree que Pérez Llorca haga este giro, ya que «hasta ahora, el PPCV ha demostrado lo contrario, continuará haciendo concesiones a Vox» y, en consecuencia, «Vox continuará absorbiéndole votantes».

El consultor Edgar Moscardó coincide cuando afirma que «el PPCV no va a atraer votantes imitando a Vox», ya que «su espacio es el centro liberal» y, «todo lo que no sea apostar por este ámbito será dar más resonancia a Vox». Pese a ello, muchos dan por imposible un distanciamiento del PPCV respecto a Vox debido a la situación que se vive. «La apuesta de Pérez Llorca debería ser de moderación, de capacidad de diálogo, y creo que intentará dar una imagen bipolar, porque no se puede permitir un distanciamiento de Vox», dice Guillermo López, catedrático de Periodismo en la Universitat de València (UV). Esto se debe, según su criterio, a que «PP y Vox se están jugando la hegemonía electoral, no pueden gobernar el uno sin el otro y, en un contexto de guerra total contra el PSOE, los votantes del PPCV no aceptarían distanciarse de Vox, porque entienden que este partido representa el mal menor y que la prioridad es enfrentarse a Pedro Sánchez».

Otros académicos creen que la sintonía entre PPCV y Vox se mantendrá con Pérez Llorca «no solo por conveniencia, sino por pura lógica». Vicent Flor, profesor de Sociología de la UV, recuerda que el probable futuro presidente «es discípulo directo de Mazón» y, además, «si acaba siendo presidente, tendrá una situación de más debilidad de la que tenía Mazón en 2023». En este sentido, Flor no cree que el próximo jefe del Consell «sea menos radical en la política lingüística [pese a ser valencianoparlante], en la discriminación contra las minorías o en temas de memoria histórica». Si hasta ahora Pérez Llorca se ha mostrado como moderado es, según el sociólogo, porque «ha estado en segunda fila y no se ha visto obligado a ser agresivo».

El valor de la moderación

Pese a que la situación política podría empujar a Pérez Llorca a mantener la sintonía con Vox e incluso a ser agresivo en su discurso, otros académicos creen que a su partido le convendría un tono más conciliador. Mateo Baeza, docente de Ciencias Políticas en la Universidad Cardenal Herrera-CEU, considera que al candidato a ser investido «le conviene un perfil bajo e instrumental, que al final es lo que pretende Génova: alguien que no plantee batallas», dice en referencia a la dirección nacional del PP.

«Pérez Llorca es el candidato pactado entre Génova y el PPCV, el que más consenso genera, y su perfil será de transición: posiblemente se fabricará esta imagen para cumplir correctamente con su interinidad o para, llegado el caso, defender su hoja de ruta e intentar garantizar su continuidad en 2027», afirma.

Aunque Baeza recuerda que «el electorado del PP no tiene complejos a la hora de pactar con Vox», el politólogo matiza que «en la tesitura delicada por la dana quizá no sea apropiado que Pérez Llorca muestre un perfil muy agresivo». Así, apunta también que «el éxito de la nueva presidencia pasará por hacer justicia de verdad y dictaminar las responsabilidades de la dana». Una labor ante la cual la hostilidad no sería un buen recurso para Pérez Llorca. De hecho, Guillermo López cree que «la cara más dialogante del futuro presidente se mostrará a la hora de acercarse a las víctimas de la dana», contrariamente a lo que en ocasiones ha hecho Mazón, que ha llegado incluso a insinuar el interés político de algunas asociaciones.

Pero la conciliación, según otros consultados, podría extenderse más allá del círculo de las víctimas de las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Victoria Rodríguez, profesora de Ciencias Políticas en la UMH, cree que «un presidente vehemente normalmente no es positivo ni tiene por qué tener los efectos electorales deseados». Su criterio le hace pensar que «la polarización está más interiorizada en los partidos que en los ciudadanos, a quienes no les gusta tanto la bronca, y lo mejor para el PPCV es acabar la legislatura de manera calmada, pasar página y centrarse en la gestión, sin grandes sobresaltos».

Esta tesis la defiende por considerar que «el votante del PP es más partidario de la tranquilidad, más comedido: es una de las cosas que le diferencian de Vox, que se beneficia de lo contrario», justifica.

En términos similares se expresa Irene Belmonte, también politóloga de la UMH. Pese a admitir que, «si se tiene en cuenta la composición de las Cortes, Pérez Llorca no tiene más remedio que mostrarse cercano a Vox», admite que no le resultaría extraña «una estrategia de moderación una vez sea investido, teniendo en cuenta que queda un año y medio de legislatura».

Con un tono más calmado, dice Belmonte, «quizá conseguiría rebajar el conflicto y atraer a los votantes más desencantados del PSOE», argumenta, aunque también apunta que «no entenderse con Vox obligaría al PPCV a convocar elecciones, y eso sería hacerse un harakiri, pero eso no debería impedir a Pérez Llorca intentar ampliar la mayoría mirando más hacia el centro, apostando por la conciliación y rechazando la crispación».

El problema de esta posible estrategia, subraya Belmonte, es «si desde Madrid aceptarían algo así», ya que la influencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del partido, «es muy fuerte en la dirección del PPCV, y no está nada claro que el partido, a nivel autonómico, pueda disponer de autonomía».

Respetar el sistema

Por otra parte, Rosario Tur, catedrática de Derecho Constitucional en la UMH, cree que el candidato «debería verse guiado, desde el punto de vista jurídico-político, por la lealtad al sistema constitucional», a lo que es contrario el hecho de «pactar con quien pueda querer erosionar el sistema político, sacrificar la igual libertad ciudadana o contribuir a la polarización del sistema».

La otra pregunta es si Pérez Llorca, en caso de ser investido, será un presidente de corto recorrido o aspirará a ser reelegido en las próximas elecciones, previstas para 2027 si no hay un anticipo. «Dependerá de cuando llegue el momento de elegir candidato, de si el contexto es el mismo o diferente y de si María José Catalá», alcaldesa de València, «quiere o no ser presidenta de la Generalitat, cosa que no parece interesarle, según ha trascendido», afirma Mateo Baeza.

Irene Belmonte vincula esta posibilidad a la voluntad de la dirección nacional del PP, «de la que Pérez Llorca sigue siendo muy deudor», dice en referencia a la apuesta de Feijóo por aceptarlo como candidato a ser investido. Vicent Flor señala que, «de entrada, quien más posibilidades para ser candidato tiene siempre es el que ocupa el cargo de presidente, y más después de que la operación para ungir a Vicente Mompó», presidente de la Diputación de Valencia, «no haya gustado desde Génova». El sociólogo «no imagina otra cosa» que «la voluntad de Pérez Llorca de continuar». «Otra cosa», matiza, «es que Catalá o algún otro le quiera disputar el cargo».