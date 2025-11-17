Leire Pajín pide que se permita la pesca en el Mediterráneo tras el informe que confirma la recuperación de los stocks

La eurodiputada socialista Leire Pajín ha pedido a la Comisión Europea que permita la pesca en el Mediterráneo durante el resto de 2025, tras el informe del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Cctep) que confirma la «recuperación de los stocks» en el Mediterráneo occidental. En una pregunta escrita dirigida al ejecutivo comunitario, Pajín señala que esta recuperación “valida los esfuerzos del sector”, y por eso solicita que se reevalúen de forma urgente las medidas para satisfacer la demanda navideña de especies clave y “evitar daños socioeconómicos irreversibles”.

La eurodiputada recuerda que “a pesar de que el sector ha adoptado medidas de sostenibilidad, los pescadores no han podido completar su cuota de días”, y que por ello han sufrido un recorte de más del 15 % en sus ingresos. Por eso pide una revisión urgente del Reglamento para permitir que los pescadores operen durante los días restantes de 2025″

La pregunta ha sido suscrita también por los eurodiputados Nicolás González Casares, Sandra Gómez López, Laura Ballarín Cereza, Javi López y Lina Gálvez.