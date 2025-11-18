Casa Mediterráneo aborda la islamofobia en un congreso en Alicante inaugurado por la ministra Elma Saiz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, inaugurará este viernes en Alicante la tercera edición del Congreso contra la Islamofobia de la Comunidad Valenciana, una cita que se consolida como referencia estatal en el análisis y la denuncia de esta forma de discriminación. El encuentro, organizado por Jovesólides y Casa Mediterráneo bajo el lema “Garantiza, valora y desafía para frenar la islamofobia”, reunirá a especialistas, representantes institucionales, activistas y miembros de comunidades musulmanas para abordar los avances y los desafíos pendientes en materia de derechos humanos y políticas públicas.

La apertura, prevista a las 10 horas en la sede diplomática de la Antigua Estación de Benalúa, contará también con la participación del director general de Casa del Mediterráneo, Andrés Perelló; la codirectora del congreso, Boutaina El Hadri; y la responsable de Programas, Estudios e Incidencia de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Puerto García. La organización resalta que el objetivo central de esta edición es situar la islamofobia en el debate público desde una mirada integral que combine análisis político, testimonios comunitarios y expresiones culturales.

Tres grandes bloques

La jornada, que se desarrollará de 9 a 19 horas, articulará sus contenidos en tres grandes bloques temáticos. El primero, “Garantizar”, revisará las políticas públicas frente al racismo y contará con la participación de la diputada catalana Najat Driouech, la periodista e investigadora Olga Rodríguez y Marlis González, de Oberaxe, en una mesa moderada por la periodista Lola Bañón. En el segundo bloque, “Desafiar”, se celebrará un debate central en torno a una pregunta que la organización considera “clave” para combatir prejuicios: “¿De verdad pensamos que el islam es incompatible con los valores occidentales?”, con intervenciones de Paulino Ros, Chaimaa Boukhrasa y Noureddin El Yemlahy, moderados por Boutaina El Hadri. La tercera parte, “Valorar”, explorará el papel de la cultura como herramienta de memoria y reconocimiento, con la presencia de Belén Cuenca, Bárbara Ruiz-Bejarano y Fátima Saheb, dirigidas por Lourdes Mirón.

El congreso cerrará con una actuación del músico Hamid Ajbar, que interpretará piezas de música andalusí como homenaje simbólico a los puentes culturales que reivindica el encuentro.