El PP de Alicante asume la salida orgánica de Mazón y cierra filas con Pérez Llorca

La doble sacudida interna que vive el PPCV con la salida orgánica de Carlos Mazón y el paso adelante de Juanfran Pérez Llorca para presidir la Generalitat ha provocado una respuesta inmediata en la provincia de Alicante, donde los principales alcaldes del partido cierran filas en torno al nuevo liderazgo. Con matices distintos pero un mensaje común, los dirigentes consultados coinciden en agradecer la etapa de Mazón y respaldar sin reservas la candidatura de Pérez Llorca en un momento de reordenación interna y transición política.

La salida de Mazón al frente del PPCV, anunciada este martes por Alberto Núñez Feijóo, ha activado una cascada de reacciones. Los líderes locales del partido coinciden en definir el paso como una decisión “coherente” y “razonable” que abre una nueva etapa interna. Desde Benidorm hasta Elche o Torrevieja, el discurso es unánime en el agradecimiento al todavía líder autonómico y en remarcar que el relevo ordenado por Feijóo contribuye a rebajar “un nivel de crispación muy alto”, en palabras del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

El presidente provincial del PP y de la Diputación, Toni Pérez, subraya su “respeto” a la decisión de Mazón y agradece “el enorme esfuerzo que ha hecho al frente del partido, especialmente en el último año”. Desde Benidorm, Pérez enmarca el relevo como un paso natural dentro del proceso abierto tras la dimisión en la Generalitat y lo califica como una transición ordenada en la que el PP “abre una nueva etapa” sin cuestionamientos internos.

En Alicante, el alcalde Luis Barcala califica la decisión de Mazón como “generosa” y asegura que “le honra”, al considerarla coherente con el paso atrás que dio en la Generalitat. El dirigente alicantino sitúa el movimiento en un cierre de ciclo que permite al partido ordenar su nueva fase interna sin tensiones añadidas.

Desde Elche, el alcalde, Pablo Ruz, resumie su valoración en una sola palabra: “gratitud”. Recuerda que, bajo la dirección de Mazón, el municipio ha visto avanzar proyectos como “el convenio del TRAM”, además de actuaciones recientes relacionadas con Las Clarisas o la residencia de Altabix. “Nos hemos sentido valorados y financiados con el presidente Mazón”, afirma antes de reivindicar que su prioridad seguirá siendo que el PP “gobierne para todos” con Elche “en mente”.

Eduardo Dolón, uno de los primeros cargos alicantinos que se han venido pronunciando, defiende que la salida orgánica de Mazón responde a un acuerdo “lógico y razonable” entre el todavía líder autonómico y Feijóo. El alcalde de Torrevieja sostiene que existe “un nivel de crispación muy alto” y defiende que “ses haya consensuado esta decisión entre Feijóo y Mazón creo es lo mejor para el partido y para iniciar el cambio de proyecto que arranca en la Generalitat”.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, situa la decisión de Mazón en un cierre de etapa que debe afrontarse desde el reconocimiento interno. “Agradezco la entrega y dedicación de Mazón al frente del PP, algo incuestionable”, afirma, antes de apuntar que el PPCV se adentra ahora “en el inicio de un nuevo periodo”.

Por su parte, el paso adelante de Pérez Llorca para asumir la presidencia de la Generalitat provoca un cierre de filas inmediato en las principales alcaldías del PP alicantino, que ven en él al dirigente capaz de pilotar la transición abierta tras la dimisión de Mazón. Las voces populares coinciden en señalar su experiencia institucional, su capacidad de trabajo y su conocimiento del territorio como garantías para afrontar la nueva etapa.

Toni Pérez es el más contundente en su respaldo. «Nadie como Pérez Llorca para ponerse al frente de la Generalitat en esta nueva etapa», afirma, antes de destacar «su valía, su capacidad de trabajo y su experiencia» como razones que lo convierten en «el mejor candidato» para culminar “el enorme reto” de la reconstrucción tras la riada del año pasado.

Barcala se expresa en la misma dirección al asegurar que «Pérez Llorca tiene todo el apoyo de la ciudad de Alicante para presidir el Consell en esta nueva etapa». Su respaldo refuerza el peso institucional de la capital en el nuevo escenario que se abre en el PPCV.

La sintonía es también total en Elche. Ruz destaca que su relación con Pérez Llorca «es extraordinaria» y lo define como «gran presidente de la Generalitat» en potencia. «Lo va a hacer muy bien y estamos muy convencidos de que va a tener el mismo compromiso con Elche que Mazón», afirma, antes de expresar que el secretario general del PPCV «es un enamorado de Elche y lleva años demostrándolo».

En la Vega Baja Dolón afirma que la elección de Pérez Llorca «era lo más lógico», al tratarse de «la persona que mejor conoce a los diputados de las Cortes» y «el más idóneo» para esta etapa. Destaca además que su perfil aporta un valor añadido por su relación con otras formaciones: «Se ha publicado que tiene mejor enlace con Vox o con otras fuerzas políticas. Es un añadido que puede ayudar mucho».

Desde San Vicente, Pascual expresa «la máxima confianza» en la labor que ejercerá Pérez Llorca al frente de la Generalitat. El alcalde destaca «su gran capacidad de trabajo y su talante negociador», cualidades que, a su juicio, garantizan «la estabilidad y la continuidad de las políticas» en lo que resta de legislatura.

En Crevillent, la alcaldesa, Lourdes Aznar, hace hincapié en la cercanía y el perfil municipalista de Pérez Llorca. «Es un conocedor de la política local, del día a día de los vecinos en la calle y es un compañero que siempre ha demostrado su cercanía e interés con Crevillent», afirma. También defiende que el contacto con él «es fluido y directo», por lo que considera que su presidencia «será una buena noticia para nuestro municipio y para la Comunidad Valenciana».