Barrachina elogia a Pérez Llorca desde Alicante: “Es un hombre entregado”

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina (PP), ha trasladado este miércoles su confianza en que Juanfran Pérez Llorca, candidato del PPCV a substituir al presidente dimitido, Carlos Mazón, pueda ser nombrado la semana que viene, cuando previsiblemente se celebrará la sesión de investidura.

“Me gustaría”. Así se ha expresado Barrachina cuando ha sido preguntado sobre si prosperarán las negociaciones entre PP y Vox para investir a Pérez Llorca, a quien ha elogiado constantemente. El hasta este martes síndic del PPCV (ha sido relevado por Nando Pastor) substituyó, precisamente, a Barrachina en este cargo en julio de 2024, cuando Mazón remodeló el Consell tras la salida de Vox, trasladó al portavoz parlamentario a la Conselleria de Agricultura y nombró a Pérez Llorca como síndic.

En concreto, Barrachina cree que su sucesor como portavoz en las Cortes y previsible futuro presidente es “un hombre entregado, dedicado, próximo y que conoce los problemas reales”. También ha celebrado “haber tenido la fortuna” de “disfrutar de su compañía” durante si etapa como Síndic, cuando se sentaban juntos en la cámara autonómica.

Tuve la fortuna de disfrutar de la compañía de Pérez Llorca en mi etapa como síndic Miguel Barrachina — Conseller de Agricultura

Según el conseller de Agricultura, en referencia a Pérez Llorca, “no hay nadie que conozca mejor las necesidades de las personas que sus alcaldes”, ha dicho aludiendo al cargo que aún ocupa el futuro presidente, que es alcalde de Finestrat con una mayoría de 11 sobre un total de 13 concejales en el Ayuntamiento de la Marina Baixa. “Que en un municipio de 13 concejales 11 sean de tu partido es porque aquellos que más lo conocen son quienes más lo quieren, esa es la mejor tarjeta de presentación”.

En cuanto a la investidura, Barrachina ha afirmado “confiar en que salga bien” y ha argumentado que Pérez Llorca “va a ser un presidente que disfrute de unos presupuestos ya aprobados”, un hecho que a contrapuesto con la situación del Gobierno central. “Eso es algo que a Pedro Sánchez no le sucede”, ha criticado. En este aspecto, también ha señalado que el PP cuenta en las Cortes con “respaldos parlamentarios, otra cosa que a Sánchez no le sucede”, y ha defendido que el PP continúe en la Comunidad con “el cumplimiento de su programa”, subrayando “la eliminación del impuesto de la muerte”, en referencia al impuesto de sucesiones; “la libertad para elegir”, en alusión a la Ley de libertad educativa; o “la defensa de nuestra agua”, en relación con el trasvase Tajo-Segura.

De hecho, el conseller ha hecho estas declaraciones en un acto en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), donde se ha reunido con el presidente de la Diputación, Toni Pérez, también del PP; con Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS); y con el vicepresidente de esta entidad y presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, Roque Bru; además de con distintos alcaldes del PP de la Vega Baja.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, delante del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. / Jose Navarro

En esta “jornada de trabajo” los reunidos han analizado los recortes del trasvase Tajo-Segura y sus efectos en la provincia de Alicante, y han rechazado una vez más el recorte en el envío de agua para las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Volviendo a las palabras de Barrachina sobre Pérez Llorca, cabe recordar que el conseller ya le dio su apoyo en público hace ahora una semana, cuando el PP confirmó que apostaba por el alcalde de Finestrat para suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

En aquel momento le encorajó para “avanzar en la recuperación, ampliar libertades, eliminar impuestos y apostar por los agricultores, ganaderos y pescadores de la Comunidad”. Aquel mensaje, publicado en redes sociales, fue contestado por el propio Pérez Llorca con un agradecimiento y una felicitación al conseller por su “sólida gestión en el sector agrario”, que según el previsible futuro presidente “está generando un progreso real y sostenible en la Comunidad”.