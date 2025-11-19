Compromís y EU marcan distancias ahora con el PSOE en Alicante

Horizonte electoral. Las direcciones de Compromís y Esquerra Unida (EU) en Alicante se han reunido este miércoles por la tarde en la sede de esta última organización, ubicada en la calle Pintor Murillo, para comprometerse a “coordinar acciones que resulten en un frente amplio de izquierdas en Alicante para acabar con el gobierno actual” liderado por el alcalde Luis Barcala, y “recuperar el Ayuntamiento para el interés general” ante “la deriva ideológica del PP y de Vox”.

Preguntados por la traducción de esta premisa, fuentes de Compromís aseguran que “no se ha hablado de una candidatura electoral conjunta”, aunque este es el objetivo (a priori) que estas organizaciones persiguen con la inclusión de otras fuerzas como Sumar, Podemos o candidatos independientes procedentes de los movimientos sociales.

De hecho, Compromís y EU han puesto “encima de la mesa la buena sintonía, tanto en el ámbito institucional como en el organizativo”, y han propuesto llevar a cabo actuaciones conjuntas con “agentes sociales, vecinales, culturales y otras organizaciones políticas y sindicales”.

Según personas conocedoras de los aspectos tratados en la reunión, “se habla más del objetivo” de que la izquierda sume mayoría en las elecciones municipales de mayo de 2027 que “del procedimiento electoral en sí”, y en este sentido “el primer paso es empezar a mantener una coordinación”.

Distancia con el PSOE

Dado que esta “coordinación” es un objetivo deseado por las partes desde ya hace meses, según han expresado de diferentes formas, la principal novedad de esta reunión no es tanto haber oficializado esta voluntad, sino el hecho de haber omitido otras cuestiones. Las principales han sido la de la candidatura electoral y las reuniones a las que los portavoces de Compromís y EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas y Manolo Copé, se emplazaron a mantener con el presidente de la gestora del PSOE, José Antonio Amat, tras un encuentro entre los tres celebrado la semana anterior.

En aquella primera toma de contacto se plasmó la voluntad de explorar coordinaciones entre las diferentes fuerzas de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante. Se trató de “un encuentro cordial” para “hablar de darle la vuelta a esta ciudad”. Para ello, se habló de “futuras reuniones con más participantes” que tanto Compromís como EU debían consultar a sus bases.

Sin embargo, de aquel propósito no se ha vuelto a saber nada. “Hay cierta reticencia a relacionarnos con la gestora”, dice una voz interna, que se refiere a la “situación de excepcionalidad” que viven los socialistas en Alicante, en manos de un organismo provisional desde que el secretario local, Miguel Millana, dimitiera forzadamente de su cargo, instado por la dirección autonómica del partido (ejercida por Diana Morant), para apartar la ejecutiva de la agrupación del control del exsenador Ángel Franco.

Según las personas presentes en la reunión, en el encuentro ni siquiera se ha hablado de las futuras reuniones con el PSOE, propuestas hace una semana para evitar “contraprogramaciones” y “diversificar lo que se proponga desde las organizaciones políticas para que no se pisen los pies”.

En la reunión de este miércoles han participado, por parte de Compromís, los concejales Rafa Mas (también portavoz) y Sara Llobell; el secretario de organización local de Més, Pere García; y su homóloga en Iniciativa, Carolina González. Desde EU han estado presentes el concejal Manolo Copé, las coordinadoras de la formación a nivel local, Lucía Ibáñez y Nefer Vives; el exconcejal Daniel Simón, el secretario de Organización, Darío Moreno, y la coordinadora de Joves EUPV, Elena Baeza.