El PSOE critica la “paralización total” del Plan Planifica de la Diputación de Alicante y acusa al PP de retrasar obras hasta 2028

El PSOE ha elevado este miércoles sus críticas contra la gestión del PP en la Diputación de Alicante al denunciar que el Plan Planifica 2024-2027 “está completamente paralizado” y que el último reajuste aprobado por el equipo de Toni Pérez, que desplaza a 2027 numerosas actuaciones previstas para 2025 y 2026, confirma, según los socialistas, que la institución “ha dejado abandonados a los ayuntamientos”.

El portavoz provincial, Vicente Arques, ha recordado que varias actuaciones del actual Plan Planifica ya han sido trasladadas incluso a 2028. “La Diputación está paralizada, se acabó el día de la dana. Hemos estado un año pendientes de la dimisión de Mazón. Los ayuntamientos de menor población están abandonados y la ausencia del presidente es escandalosa y el resto de diputados es absoluta”, ha afirmado.

276 obras

La diputada socialista Isabel López ha expuesto que el programa contempla 276 obras, de las que 83 debe ejecutarlas directamente la Diputación, pero ha denunciado que el porcentaje de ejecución provincial es del 0 %. “El 0,8 % registrado es gracias a los ayuntamientos”, ha dicho antes de preguntarse: “¿Qué diría el PP si viera esto en otras administraciones, qué se puede decir de su preocupación por la provincia de Alicante?”.

López ha definido el Plan Planifica como “un plan tramposo con tres trampas claras”: se aprobó en abril de 2023, “pocas semanas antes de las elecciones autonómicas”, incluye obras que se van directamente a 2028 pese a ser para el periodo 2024-2027 y reparte los plazos “sin criterio”, de manera que “unos ayuntamientos pueden ejecutar en 2025 y otros deben esperar hasta 2028”. Ha recordado además que en el último pleno se aprobó un reajuste de anualidades que afecta a 152 obras, “más del doble de las previstas inicialmente”.

“Es una legislatura en blanco. No se impulsa obra ejecutada por la Diputación. ¿Qué pasa con los proyectos redactados con precios de 2024 y que ahora se retrasan cuatro años? No se reconocen responsabilidades ni se plantea un plan de choque”, ha manifestado.

En su comparación con el Planifica anterior, López ha recalcado que el programa 2020-2023 “tiene todavía el 50% sin ejecutar”. “La gestión de Mazón fue mala y la de Pérez es peor. La Diputación se ha convertido en una pesada losa para la gestión municipal. No basta con ferias y grandes anuncios como los palacios de congresos. ¿Qué pasa con las empresas y trabajadores del sector? La gestión del PP es un 0 por méritos propios”, ha apostillado.

Debate sobre el Estado de la Provincia

Arques ha lamentado que la Diputación todavía no haya fijado fecha para el Debate sobre el Estado de la Provincia, cuando la última edición se celebró el 22 de noviembre del año pasado. “La Generalitat ya lo ha hecho, Alicante también, Elche tiene fecha y la Diputación no”, ha lamentado. El portavoz socialista también ha anunciado que su grupo ha solicitado una reunión con la vicepresidenta del área económica -Marina Sáez- para trabajar los presupuestos de 2026: “En 2024 se canalizó alguna propuesta nuestra, el año pasado no nos llamaron y este año queremos trabajar desde el inicio. Este miércoles hemos registrado la solicitud”.

Preguntado por la candidatura de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, Arques la ha situado como “un relevo mazonista” y ha asegurado que responde al intento del PP de “huir hacia delante”. “Es un cambio natural para ellos, sin ruido. Pero veremos qué peaje pagamos todos. Pensamos que Pérez Llorca será un ‘Olivas dos’, un presidente de transición hasta las próximas elecciones. Mazón es historia”, ha declarado.

En cuanto a la repercusión en la Diputación de los cambios al frente de la Generalitat, Arques ha sido tajante: “Damos por finalizada la legislatura. Si no han trabajado hasta ahora, no lo van a hacer pendientes de recolocarse para las próximas elecciones. Intentaremos situar alguna cuestión en los presupuestos, pero la legislatura está acabada”.

El PSOE ha sumado además otras ofensivas política en las últimas semanas, por ejemplo con la presentación de una moción, que fue tumbada por el PP, para recuperar en 2026 el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), suprimido en 2023 durante la etapa de Mazón. La propuesta planteaba reinstaurar un tipo del 25 % y destinar íntegramente la recaudación —unos diez millones anuales— al bono comercio.

Fondo de Cooperación

Arques recordó que “Valencia tiene un 29 % y Castellón un 25 %” y lamentó que Alicante “no tiene ni IAE ni Fondo de Cooperación”. El PSOE defiende que el impuesto “es justo y redistributivo”, que solo lo pagan las empresas que facturan más de un millón de euros —unas 9.500 en la provincia— y que su recuperación permitiría reforzar el comercio local. El diputado José Ramiro insistió en que el recargo “solo lo pagarán las empresas más grandes” y que serviría para generar “dinamización económica” a través del bono comercio.

Los socialistas han ampliado también sus críticas a la gestión de las subvenciones provinciales, que consideran “inviable” pese al nuevo reglamento aprobado tras cuatro años de trabajo. Arques denunció que muchos ayuntamientos disponen de apenas cinco días para presentar documentación, lo que hace “prácticamente imposible” concurrir a las ayudas. López, por su parte, resaltó que la institución “recibe más dinero que nunca del Estado” pero esos recursos “no llegan a los municipios” por plazos imposibles, convocatorias dispersas y un modelo que, a su juicio, mantiene un control político contrario al que aplican Valencia y Castellón.

El diputado socialista Ismael Vidal puso como ejemplo el “sinsentido” de que pueblos como Famorca y Benifallim reciban la misma cuantía pese a sus diferentes costes sanitarios y alertó de que muchas líneas siguen sin resolverse: “Son caramelos envenenados”, afirmó, al tiempo que reclamó convocatorias claras, justificaciones plurianuales y un sistema que dé certidumbre a los municipios menores.