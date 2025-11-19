Vox marca desde Alicante a Pérez Llorca sus líneas rojas en inmigración

Vox ha elegido este miércoles Alicante, a las puertas del Ayuntamiento y bajo el Belén gigante, para marcar públicamente sus condiciones a Juanfran Pérez Llorca, que ha registrado su candidatura a la Presidencia de la Generalitat y depende de los 13 votos del partido ultra para ser investido. El portavoz nacional de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha lanzado dos avisos que condicionan directamente la negociación: “Si no hay medidas claras contra la inmigración no habrá investidura” y “la política migratoria estará en la base de todos los acuerdos de Vox”.

La comparecencia, arropada por los cuatro concejales de Vox en Alicante, Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Óscar Castillo y Juan Utrera, la portavoz de Elche, Aurora Rodil, la portavoz provincial en la Diputación, Gema Alemán, y el diputado autonómico Miguel Pascual, ha congregado a medio centenar de personas, entre jóvenes con pancartas de “Stop inseguridad” y “Reinmigración = seguridad” y un grupo de jubilados. El acto se produce en un momento clave. Pérez Llorca ha registrado su candidatura negando un pacto cerrado con Vox y la formación aprovecha Alicante para elevar el tono antes de decidir si facilita la investidura.

El mensaje central del portavoz ha vuelto a vincular inmigración y criminalidad, mezclando casos aislados con afirmaciones no contrastadas para dibujar un escenario de colapso. Vázquez ha citado el reciente secuestro y agresión sexual cometido por tres argelinos para sostener que “miles de ilegales deambulan por las calles delincuendo” y que “la situación en Alicante es límite”, pese a que los datos oficiales del Ministerio del Interior no avalan ese diagnóstico. Gran parte de su intervención ha girado en torno a una “nueva realidad criminal” que atribuye al PP y el PSOE, aunque sin respaldo estadístico.

“Si no hay medidas claras contra la inmigración, Vox no apoyará la investidura de Pérez Llorca” Samuel Vázquez — Portavoz nacional de Inmigración y Seguridad de Vox

El portavoz ha llegado a afirmar que “desde 2017 las agresiones sexuales en Alicante han aumentado por encima del 300 % y los homicidios por encima del 270 %”, datos que no figuran en ninguna estadística oficial disponible. El incremento global de criminalidad en la provincia, según los balances semestrales del Ministerio del Interior, es muy inferior y no se aproxima a esas cifras.

La línea argumental del acto se ha centrado en rechazar cualquier aumento de plazas de acogida. “No podemos asumir a ninguno más, venga de donde venga”, ha afirmado Vázquez, enlazando el mensaje con los conflictos internos que ya han provocado rupturas de Vox en gobiernos autonómicos por desacuerdos en materia de inmigración o menores migrantes. El portavoz insiste en que la prioridad de Vox es “expulsar a miles de personas” y sostiene que los servicios sociales están “desbordados”, pese a que los datos de empleo, educación o sanidad no avalan un colapso generalizado vinculado a la inmigración.

“La política migratoria estará en la base de todos los acuerdos que Vox firme” Samuel Vázquez — Portavoz de Inmigración y Seguridad de Vox

Al ser preguntado por la investidura, Vázquez ha sido explícito: “La política migratoria es inexcusable para Vox. Si no hay medidas claras, no habrá investidura”. Ha añadido que Vox “no es como el PP”, al que ha acusado de cambiar de posición según “pactos y poltronas”, y que su exigencia en materia migratoria será idéntica “en todos los territorios”.

Vox sitúa la inmigración como su principal arma negociadora y utiliza Alicante como escenario para hacer visible la presión al candidato popular, cuya investidura podría celebrarse la próxima semana si logra el apoyo de los ultras.

Mientras Pérez Llorca insiste en que no hay pacto firmado y pide “cordialidad” y “responsabilidad” a Vox, la formación ultra endurece el tono y marca condiciones públicas difíciles de obviar. La negociación sigue abierta y la inmigración se ha convertido ya en la principal moneda de cambio. Alicante, uno de los escenarios donde el PP se ha tenido que plegar a imposiciones de los ultras vinculas a los abortos, la okupación, la medio democrática o el cambio climático, y en plena negociación de los presupuestos municipales del próximo año, se vuelve así el lugar elegido para evidenciar que el apoyo del partido de Santiago Abascal no será gratuito.