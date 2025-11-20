Barcala respalda la apuesta de Génova por Pérez Llorca y alimenta el debate sobre el futuro orgánico del PPCV

El alcalde de Alicante y presidente local del PP, Luis Barcala, se ha alineado este jueves con la dirección nacional del partido y ha respaldado abiertamente la apuesta de Génova por Juanfran Pérez Llorca para pilotar la nueva etapa interna tras la salida de Carlos Mazón por su controvertida gestión de la dana. El dirigente alicantino ha defendido una renovación ordenada y alejada de sobresaltos, dejando claro que la prioridad para los populares debe ser completar el proceso de reconstrucción iniciado tras la derrota electoral.

“Génova ha entendido que Juanfran Pérez Llorca es la persona que debe pilotar la nueva etapa. Va a coger el relevo para echarse a la espalda una enorme responsabilidad”, ha manifestado Barcala. El alcalde ha insistido en que el PP valenciano debe evitar cualquier parón en su reorganización interna: “Estamos trabajando para que no se interrumpa la reconstrucción, que es lo más importante”.

En sus declaraciones, el dirigente popular ha ido más allá del plano orgánico y ha aprovechado para cargar contra el Gobierno central. “Tenemos un Gobierno que se ocupa de sus cosas pero no se ocupa de los alicantinos, valencianos y castellonenses. Se ocupa de sus cortinas de humo para tapar la corrupción institucional en la que han instalado a este país, pero no de las personas ni de los problemas de las personas”, ha afirmado.

Hoja de ruta

Más allá del respaldo explícito de Barcala, el PPCV encara semanas decisivas para definir cómo se producirá el relevo de Mazón al frente del partido. La dirección nacional ha dejado claro que Pérez Llorca asumirá el mando, pero persisten las dudas sobre el mecanismo y los plazos. Sobre la mesa conviven dos opciones: convocar un congreso autonómico que dé voz a la militancia o prolongar la situación actual, con el secretario general al frente mientras se completa la transición.

El escenario que gana fuerza entre los populares valencianos es el de un congreso aplazado y celebrado ya en la segunda mitad de 2026, coincidiendo con la precampaña autonómica. Esa fórmula permitiría que sea la militancia quien elija al cabeza de cartel de 2027, pero también prolongaría más de un año la actual estructura provisional.

El debate, de momento, es sutil, pero ha empezado a aflorar. Dirigentes como Vicent Mompó o María José Catalá han marcado matices en los últimos días, y el sector vinculado al ‘campsismo’, que ha reaparecido a través de Sonia Castedo, ha mostrado su preferencia por acelerar el cónclave. A falta de una decisión definitiva, el PPCV avanza con una solución de equilibrio que sitúa a Pérez Llorca como figura de consenso mientras se ordena el tablero interno.

Mompó, uno de los dirigentes implicados en la maniobra para impulsar a Pérez Llorca y contener las opciones de Catalá, respalda sin matices una transición ordenada y liderada por el actual secretario general. A su juicio, esta solución es “de sentido común”, tanto por la posición orgánica de Pérez Llorca, “segundo en la cadena de mando”, como por su perfil de “consenso”. Una fórmula, recalca, para la que “no hace falta ninguna gestora ni ningún congreso”.

Plazos

En cuanto a los plazos, Mompó evita fijar posición y remite la decisión a Alberto Núñez Feijóo, aunque defende que el proceso se coordine de forma homogénea en todo el país. “No sé la decisión que tomará Génova, pero no creo que sea diferente en la Comuniudad Valenciana que en el resto de comunidades. Cuando se convoquen los congresos regionales, entiendo que también se convocará el de la Comunidad Valenciana y ahí los militantes, como siempre, decidiremos quién queremos que sea el presidente o la presidenta de nuestro partido”, apunta.

La alcaldesa de València, la figura preferida por Génova pero que ha evitado entrar públicamente en la pugna sucesoria, también sitúa la decisión en manos de la dirección nacional. Catalá se muestra partidaria de aplazar el congreso autonómico y de que sea la cúpula estatal la que marque los tiempos, aunque sus primeras palabras generaron desconcierto interno al deslizar la posibilidad de una gestora, una opción minoritaria en el PPCV.

“Apuesto claramente por una gestora. Lo ha dicho el PP nacional, es lo que va a pasar y es una decisión muy acertada”, aseguró inicialmente ante los micrófonos. La referencia sorprendió incluso a cargos de su propio entorno, que se apresuraron a aclarar que la dirigente popular hablaba en términos genéricos sobre “cualquier forma de transición interna” y no de un órgano concreto.

Más allá del matiz, Catalá evita abrir ahora el debate orgánico y deja claro que respaldará la fórmula que determine Génova. Se limita a subrayar que no es el momento de activar un proceso de sucesión interna y que su posición es la de acompañar “lo que decida” la dirección nacional.

El sector afín a Francisco Camps ha irrumpido también en el debate a través de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que publicó un mensaje directo a la dirección del PPCV en plena transición orgánica. Castedo da por hecho que, tras la salida de Mazón, el partido camina hacia un congreso y sostiene que “por fin se avecina la celebración del congreso regional”, una reivindicación que su entorno lleva más de un año defendiendo.

La exregidora alicantina describe al PPCV como un partido “absolutamente fracturado” y reclama que sea la militancia quien decida el rumbo de la nueva etapa. “Vamos a ir a ese congreso”, afirma, enlazándolo con una llamada a ofrecer “trabajo, lealtad y experiencia” para “empezar a reconstruir” la organización. Castedo insiste en que los afiliados deben poder votar “libremente, sin ataduras, sin presiones y sin más interés que el de volver a conseguir un partido fuerte, sin complejos y libre”.

En su mensaje advierte además del riesgo de que la cita orgánica derive en un choque interno: “Quiero pensar que ese congreso no se va a convertir en una lucha fratricida”, señala, apelando a que prime “el interés general”. Castedo cierra con una reivindicación explícita del espacio campista: “Tenemos capacidad, tenemos ganas, tenemos la fuerza de miles de personas, tenemos programa y no tenemos miedo a nada y a nadie”, una declaración que mantiene vivo el pulso interno mientras Génova decide los tiempos y el formato del cónclave.