El PSPV traslada por primera vez a Alicante su Comité Nacional por la dimisión de Mazón

El PSPV-PSOE celebrará el próximo sábado 29 de noviembre en Alicante una reunión del Comité Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos. Según destaca la dirección socialista, será la primera vez que este órgano se reúna en la ciudad, una elección que califican de “declaración de intenciones” en el contexto político abierto tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

El encuentro ha sido aprobado este jueves por la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV. El partido sostiene que el objetivo es analizar la situación institucional derivada de la renuncia de Mazón y de la propuesta de Juanfran Pérez Llorca como candidato a la presidencia de la Generalitat, un nombramiento que los socialistas atribuyen al acuerdo entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El PSPV asegura que este proceso “hurta la voluntad democrática de la sociedad valenciana”, una valoración que los socialistas enmarcan en lo que califican de “anomalía democrática”.

Fuentes socialistas remarcan que la convocatoria en Alicante responde a la voluntad de resaltar el momento político y de situar el debate interno “en el territorio donde se ha producido la ruptura de la normalidad democrática”, una expresión con la que los socialistas responsabilizan a Mazón, Feijóo, Abascal y Pérez Llorca. Según estas mismas fuentes, el Comité Nacional permitirá fijar la posición del partido ante el escenario abierto y reforzar su papel como alternativa.

Acción política

En la reunión de la dirección celebrada este jueves, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido la acción política desarrollada por los socialistas valencianos durante los últimos meses y ha asegurado que esa labor “ha forzado” la dimisión de Mazón, a quien atribuye una “negligente gestión” de la catástrofe que dejó 229 víctimas mortales. Morant ha mencionado además que, en poco más de dos años de gobierno del PP y Vox, se han sucedido “cuatro Consells distintos”, incluyendo la reciente salida del militar retirado Gan Pampols de la vicepresidencia.

La líder socialista ha insistido en que la única vía para “solventar la grave anomalía democrática” sería convocar elecciones a la Generalitat, una opción que el PSPV presenta como la salida a lo que considera “el periodo más negro de la historia reciente de la Comunidad Valenciana”. Según Morant, el partido del puño y la rosa es “la única alternativa” para cerrar esta etapa y “recuperar la dignidad de las instituciones valencianas”.

El Comité Nacional del 29 de noviembre servirá así como la primera gran cita orgánica del PSPV en Alicante, a la espera de que el PP concrete el relevo de Mazón y se clarifique el calendario interno de los populares.

"Volem votar"

La convocatoria del Comité Nacional del PSPV da continuidad a la la puesta en marcha de la campaña “Volem votar”. La formación socialista ha programado más de un centenar de encuentros por toda la Comunidad Valenciana y está presentado mociones en los plenos municipales para reclamar una nueva convocatoria electoral en la Generalitat. El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, afirmó que el objetivo de la campaña es “explicar qué ha pasado y qué no puede volver a pasar” y “pedir en las instituciones que vuelva la voz al pueblo”.

Mascarell presentó la campaña en Alicante junto a dirigentes provinciales y orgánicos del partido, como Rubén Alfaro, José Antonio Amat o Alejandro Luengo, y defendió que la provincia es el “epicentro” de la estrategia para recuperar el Gobierno valenciano. En su intervención, censuró la gestión del actual Consell y la calificó de “ausente”, además de subrayar que el territorio alicantino es “el más despreciado por Mazón y el PP”.

Alfaro sostuvo a su vez que la situación institucional exige una repetición electoral. A su juicio, la propuesta de que Pérez Llorca asuma la presidencia “carece de legitimidad” porque, según dijo, “es bastante injusto que al próximo presidente lo elijan en Madrid Feijóo y Abascal”. El eldense defendió que la mejor salida a la crisis abierta tras la dimisión de Mazón es que los partidos vuelvan a las urnas y que “el pueblo decida libremente”.

Reclamación

El PSPV utilizó también su reciente acto en La Petxina, en València, para reforzar su reclamación de elecciones autonómicas. En un encuentro con militantes que el partido enmarcó en su estrategia territorial, Morant, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, insistieron en el lema “Volem votar” y cargaron contra el acuerdo que permitiría investir a Pérez Llorca. Según los socialistas, el proceso supone un intento de continuar el proyecto de Mazón con un candidato “continuista” y “alineado con Vox”.

Durante el acto, las dirigentes socialistas concentraron sus críticas en Pérez Llorca y en Feijóo, a quienes acusan de impulsar un relevo “impuesto” y de carecer de legitimidad democrática para pilotar la nueva etapa política de la Generalitat. Torró sostuvo que “si abren las urnas se van a su casa”, mientras que Bernabé y Morant vincularon la salida de Mazón a la presión social generada tras la gestión de la dana y reprocharon al PP y a Vox haber mantenido un Consell “ausente” y “paralizado”.

El PSPV asegura que la “mayoría parlamentaria” de populares y ultras “ya no representa a la calle”. En sus intervenciones, la dirección socialista insistió en que la continuidad de Pérez Llorca reproduciría la etapa anterior y reivindicó que la ciudadanía debe volver a votar para decidir el rumbo de la Comunidad Valenciana.