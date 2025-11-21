La presencia del nuevo síndic del PP, Nando Pastor, acapara el foco político en el Premio Joaquín Rocamora

La tercera edición del Premio Empresarial Joaquín Rocamora, impulsado por INFORMACIÓN, celebrada este viernes en la Casa Museo La Barbera del Aragonés de La Vila Joiosa, ha reunido a una amplia representación institucional y del ámbito económico de la provincia. El galardón, que este año recae en el doctor Rafael Bernabeu, ha centrado el programa oficial del encuentro, con el alcalde local, Marcos Zaragoza, ejerciendo como anfitrión. Entre saludo y saludo, el nombre propio en los corrillos ha sido el del alcoyano Nando Pastor, recién nombrado síndic del PP en las Cortes Valencianas.

Pastor ha llegado acompañado por el diputado provincial José Antonio Bermejo, todavía en pleno aterrizaje en una responsabilidad que ha asumido esta misma semana. Ha sido una de sus primeras apariciones públicas después de convertirse en el tercer portavoz del PP en la legislatura, un relevo obligado ante el salto de Juanfran Pérez Llorca, que la próxima semana afrontará su pleno de investidura para convertirse en presidente de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón por su controvertida gestión de la dana. “Toca subirse a un tren en marcha”, ha admitido entre quienes se acercaban a felicitarle.

Investidura

El ambiente político del acto se ha movido entre dos planos: la inminente investidura de Pérez Llorca y el horizonte orgánico del PPCV, que mantiene pendiente su congreso para 2026. En este tablero se mencionan nombres como el del nuevo candidato a jefe del Consell, el del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, o el de la alcaldesa de València, María José Catalá, además de las maniobras del sector afín a Francisco Camps. El nombramiento de Pastor también ha sido leído como una señal de continuidad territorial, ya que el escaño de síndic sigue en manos de la provincia de Alicante, como lo estuvo con Pérez Llorca.

El acto ha contado con la asistencia de representantes políticos como la consellera Marián Cano, que ha llegado junto al nuevo presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, y de numerosos empresarios, como Antonio Arias, Toni Mayor y Maite Antón, a los que se ha visto conversar con Pastor. También ha mantenido un encuentro con el director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, Juan R. Gil, y el director general de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez.

El nuevo síndic del PP también ha pasado un largo rato con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y con el coordinador general de Estrategia Municipal, Vicente López. Entre los asistentes se ha visto igualmente al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, y al director general de Suma, José Antonio Belso.

Perfil

El perfil de Pastor, forjado en Alcoy y reforzado en la comisión de investigación de la dana, donde ha ejercido de portavoz popular, había ganado peso interno en las últimas semanas. En el partido reconocen su discurso firme y su capacidad para sostener la versión del Consell sobre la tragedia, un relato que seguirá siendo determinante en lo que queda de legislatura.

Los momentos previos antes de que comenzara la ceremonia en la que se ha entregado el reconocimiento a Rafael Bernabeu han dejado otras imágenes comentadas, como la llegada del presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que ha sido recibido por Zaragoza y Barcala y que también ha saludado al propio Pastor, en una fotografía que simboliza la nueva etapa que se abre en el PP valenciano.