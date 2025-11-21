El Síndic de Greuges renuncia a ampliar su sede en Alicante y abre la puerta a que las Cortes dispongan del solar de San Francisco

La ampliación de la sede del Síndic de Greuges en Alicante vuelve a quedar en el aire. Las Cortes Valencianas han abordado este jueves la situación del solar anexo al edificio del defensor del pueblo autonómico, en la calle San Francisco de la capital alicantina, adquirido hace más de veinte años para albergar una futura ampliación que nunca llegó a ejecutarse. Después de más de una década con la fachada protegida sostenida por un andamio y sin que se haya iniciado ninguna obra, el parlamento ha decidido solicitar una aclaración formal al Síndic sobre si mantiene su interés en el proyecto, después de que la propia Sindicatura haya trasladado de manera interna que no prevé continuar con él.

Fuentes de la institución que encabeza Ángel Luna reconocen que, aunque la sede se ha quedado pequeña, la ampliación “no se va a hacer de momento” por cuestiones organizativas y de funcionamiento interno. “El inmueble no es nuestro, es de las Cortes. No podemos decidir qué quieren hacer con el edificio”, explican las mismas fuentes, que confirman que la actuación se frenó por el coste, no revelado, que suponía ponerla en marcha. Aun así, resaltan que las necesidades de espacio persisten. Parte del equipo trabaja dos días por semana en remoto, pero cuando coinciden todos los profesionales del Síndic en la sede no caben.

Las dependencias presentan problemas de distribución, con despachos grandes pero poco aprovechables, pasillos que restan metros útiles y fotocopiadoras instaladas en zonas de paso, y una sala de juntas que no permite reuniones amplias. En esos casos deben desplazarse a dependencias externas como el Colegio de Abogados, el Gil-Albert o locales municipales. Además, las actuales instalaciones carecen de rampa de acceso, un déficit que limita su funcionalidad.

Documentación

La documentación elevada a la Mesa de las Cortes por José Carlos Navarro Ruiz, letrado-director de Contratación, Convenios e Infraestructuras, repasa el largo periplo del inmueble, adquirido por el parlamento para ampliar la sede del Síndic y sometido en 2011 al derribo interior, conservando únicamente la fachada catalogada.

Desde entonces, la institución ha asumido el coste del mantenimiento del andamio que la sostiene, 3.753 euros al año, además de tareas de limpieza y otros gastos asociados. En 2022, tras confirmar la Sindicatura su interés en retomar el proyecto, técnicos de las Cortes visitaron el solar para actualizar la documentación e iniciar la licitación de la asistencia técnica necesaria para ejecutar la obra. La tramitación no avanzó y, según el informe recibido ahora, la implantación del teletrabajo ha llevado a la institución a reconsiderar su posición.

A falta de una respuesta oficial, las Cortes plantean que, si el Síndic confirma que renuncia a la ampliación, se proceda a retirar la adscripción del solar y a decidir un nuevo uso, ya sea dentro de la propia Cámara o revertiendo la parcela a la Generalitat. En el documento se advierte de que mantener el solar en las condiciones actuales “supone unos gastos que dejarían de tener justificación” si la ampliación queda definitivamente descartada.

Fachada cubierta

El inmueble de San Francisco 47, cuya fachada permanece cubierta por una malla y apuntalada desde hace años, forma parte del catálogo municipal de bienes protegidos. Se trata de un edificio de composición académica de tres plantas, con una ornamentación mínima y valor ambiental por su papel en la imagen urbana del centro tradicional de Alicante.

El conjunto se encuentra en mal estado de conservación y todos sus elementos catalogados (fachada, balcones, cerrajería y cornisa) requieren una restauración integral. La protección de la fachada, vigente desde antes de su adquisición por las Cortes, condiciona cualquier intervención futura y explica que el interior fuera derribado manteniendo el plano exterior como elemento a conservar.

La decisión del Síndic marcará ahora el futuro de un solar que acumula más de dos décadas de inactividad y cuya situación jurídica y material exige una resolución. Las Cortes reclaman una respuesta para definir su destino y cerrar un capítulo enquistado en pleno centro de Alicante.