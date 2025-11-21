Los vídeos de un asesor revelan que Pradas informaba a Mazón de los tornados en la Ribera a las 20.30 horas

Los vídeos grabados por un asesor revelan que Salomé Pradas, la máxima responsable de la emergencia el 29 de octubre de 2024 desde que se decretó el nivel 2 en Requena-Utiel a las 15 horas, informaba al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a las 20.30 horas, tras la llegada de este al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. "Es que ha habido hasta tornados, que hemos estado en Carlet", se escucha decir a la consellera al jefe del Consell, en unas imágenes también grabadas por À Punt y la productora contratada por la Conselleria de Emergencias, pero que ahora se ven bajo la mirada del asesor Marco Presa, que declaró ante la jueza el pasado 14 de noviembre.

El asesor de Salomé Pradas la grababa para alimentar las redes sociales de la consellera. Presa confirmó en su declaración como testigo que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas como un mensaje para avisar a la población, aunque sin mencionar expresamente la palabra después archiconocida: Es Alert. Para Marco Presa, el término Es Alert no era algo desconocido, ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por un temporal de lluvia.

Imagen del Cecopi con los máximos responsables de Emergencias el día de la dana. / Levante-EMV

Como se observa en las imágenes incorporadas a la causa, a las que ha tenido acceso Levante-EMV, el colaborador fue un testigo privilegiado ya que entraba y salía del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) y tenía acceso directo a las conversaciones entre los principales protagonistas de la emergencia. Que no querían ser grabados, como admitió en su declaración. En su comparecencia se le exhibió otro video en el que se ve al asesor hablar con Emilio Argüeso. "En ese momento le comento que no veo lo de que haya cámaras [grabando el Cecopi]". Al parecer, el entonces secretario autonómico de Emergencias también era reacio a que se hicieran fotos y se captaran imágenes de la reunión que se suponía era el cerebro de la emergencia.

El asesor también confirmó que una de las reiteradas ausencias de Salomé Pradas de la reunión del Cecopi, una de ellas grabada por las cámaras de À Punt justo en el momento que se levanta, se debió precisamente a "un tema de presidencia" de la Generalitat. Es justo el momento que captaron unas imágenes de À Punt, emitidas en mudo, pero que RTVE logró publicar en septiembre con sonido, en el que se ve cómo la consellera Salomé Pradas y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, abandonan de forma abrupta la reunión del Cecopi. Según la declaración del asesor, él se acerca a los dos máximos responsables de Emergencias, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, pero aseguró que no llega a decirles nada. Justo en ese momento, Pradas y Argüeso se levantan y ella dice: “Es un tema de Presidencia [de la Generalitat]” y abandonan la sala del Cecopi, a una habitación contigua, según fuentes conocedoras de su declaración.

La fotografía del Cecopi durante la tarde del 29 de octubre aportada por Salomé Pradas a la causa. / Europa Press

En otro momento de los vídeos aportados por Presa a la causa de la dana también se ve y escucha Salomé Pradas departiendo con técnicos de Emergencias, (uno de ellos declara el próximo lunes) y asegurar que en ese momento entraban al teléfono de Emergencias 112 un total de "115 llamadas cada diez minutos". En uno de estos vídeos, grabado a las 13.56 horas, varios técnicos explican a Pradas y Argüeso los problemas que está habiendo con las lluvias: "156 [se supone que litros por metro cuadrado], es donde ha llovido más". "No es la lluvia en sí, sino lo que lleva el barranco. Eso es lo que nos está preocupando", explica otro funcionario. "Por ejemplo de Quart de Poblet, o Aldaia. Todo lo que viene de Buñol", completa uno de los técnicos, en clara referencia al barranco del Poyo, que les seguía preocupando a las 13.56 horas, dos horas después de la alerta hidrológica decretada por Emergencias, tras recibir información de la CHJ.