La Diputación de Alicante fija el Debate del Estado de la Provincia para el 4 de diciembre

La Diputación de Alicante celebrará el Debate del Estado de la Provincia el próximo 4 de diciembre, a las 9.30 horas en el Palacio Provincial, según la convocatoria emitida por la institución. La fecha pone fin a una larga reclamación del grupo socialista, cuyo portavoz, Vicente Arques, y el secretario general provincial, Rubén Alfaro, venían exigiendo desde hace meses la convocatoria de este pleno anual, que consideran imprescindible para evaluar la gestión del gobierno de Toni Pérez y atender las prioridades de los municipios.

Ambos dirigentes habían insistido en que estos espacios de rendición de cuentas se estaban diluyendo y que la institución acumulaba un retraso injustificado. Arques, de hecho, había pedido que el debate se celebrara “de forma urgente” ya en septiembre, en paralelo a su denuncia sobre lo que interpreta como una “parálisis creciente” de la Diputación.

El pleno llega, además, con un precedente marcado. La edición del año pasado, celebrada el 22 de noviembre, estuvo dominada por la defensa cerrada del PP a la gestión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat y por la crisis de la dana que asoló Valencia, hasta el punto de que los asuntos propios de la provincia quedaron relegados a un segundo plano durante la mayor parte del debate.

Reproches

Hubo reproches cruzados entre los grupos y la sesión concluyó sin anuncios relevantes del equipo de gobierno para lo que restaba de mandato. Aquel escenario es uno de los elementos que el PSOE contrapone al contexto actual. Los socialistas consideran que el debate debe recuperar su función territorial, centrarse en Alicante y no convertirse, como recuerdan de la edición anterior, en un escaparate del Consell, que afrontará una nueva etapa tras el pleno de investidura de este jueves de Juanfran Pérez Llorca.

A esta lectura se suma el clima de fondo que los socialistas llevan semanas describiendo. Sesiones plenarias aplazadas, falta de planificación y retrasos en la tramitación de proyectos. Arques ha manifestado en múltiples ocasiones que los plenos “se han convertido en sesiones de trámite” y que la Diputación no puede seguir siendo, en su visión, la institución que “frena” la acción política en los municipios.

El portavoz también ha reclamado mayor transparencia, participación y diálogo institucional, reivindicando que foros como este debate o el Foro de Alcaldes sean espacios útiles para la coordinación provincial. A este diagnóstico se ha sumado Alfaro, que había pedido fijar el debate en septiembre y defendía que estas sesiones permiten reorientar la acción política hacia los problemas reales de los pueblos y ciudades.

Brindis

La cita del 4 de diciembre añadirá este año otro elemento, ya que coincidirá con el brindis navideño que reúne a los alcaldes de la provincia, un encuentro tradicional del calendario institucional. La edición del año pasado estuvo marcada por un tono especialmente emotivo debido a la tragedia de la dana de Valencia. Los alcaldes brindaron entonces en homenaje a la provincia afectada, en un acto que estuvo encabezado por el presidente de la Diputación y que sirvió para agradecer la solidaridad municipal desplegada en los días posteriores a las inundaciones.

Con la fecha ya fijada, el Debate del Estado de la Provincia se presenta como una oportunidad para que el equipo de gobierno defina el rumbo para 2026, a las puertas de la elaboración del presupuesto del próximo ejercicio, y para que la oposición eleve sus reclamaciones. El grupo socialista, que ha solicitado una reunión con la vicepresidenta primera, Ana Serna, para trabajar las cuentas del próximo año, acude al pleno con una agenda marcada por la reivindicación municipalista y por la exigencia de mayor actividad política en la Diputación. El 4 de diciembre, por tanto, se vivirá un examen sobre el estado real del gobierno provincial y el ritmo de la legislatura.