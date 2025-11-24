Tribunales
La jueza de la dana pide al propietario de El Ventorro la factura y una imagen de la sala donde Mazón comió con una periodista
El propietario del restaurante también deberá aportar las dimensiones del reservado
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado un auto en el que requiere al propietario del restaurante El Ventorro una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el presidente de la Generalitat y una periodista el 29 de octubre de 2024. La magistrada también solicita que aporte la factura de esa comida, según acaba de informar el TSJCV.
La magistrada se acoge al auto de la Audiencia de València para recordar que los magistrados de la sección segunda estimaron la pertinencia de la declaración de la testigo, la periodista Maribel Vilaplana, que podría haber escuchado lo que "el presidente de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia e Interior, o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones". Según Vilaplana, Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell, por las dimensiones de la sala. Al contrario de lo que aseguró el propietario del restaurante, quien aseguró que el espacio donde comieron el jefe del Consell y la periodista era de dimensiones más reducidas.
Para salir de dudas, las acusaciones populares que ejercen Ciudadanos y Compromís, solicitaron que el propietario aportara una imagen del reservado donde comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. "Respecto de la petición de aportación por el testigo de una fotografía de la sala reservada, la estimación de dicha petición se basa en la necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación a la emergencia de la dana", asegura la magistrada en el auto dictado y notificado hoy a las partes. "Con idéntica motivación -continúa la magistrada-, y dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala, es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida".
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- ¿A qué hora llega el Real Madrid a Elche y dónde se aloja antes del partido del domingo?
- Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- San Mateo: la calle de Alicante en la que el comercio lo es todo
- MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
- El Low Festival de Torrevieja sigue sumando artistas y confirma a un referente del rock alternativo británico