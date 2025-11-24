Morant y Bernabé vinculan el “negacionismo” del PP y Vox con el aumento del riesgo para las víctimas de violencia machista

Las socialistas Diana Morant y Pilar Bernabé han cargado este lunes desde Alicante contra el “negacionismo” del PP y Vox y han vinculado esa postura con un aumento del riesgo para las víctimas de violencia machista. La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos ha llegado acompañada de Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad y secretaria de Igualdad del PSOE, y ha sido recibida por el secretario provincial del PSPV, Rubén Alfaro, en un encuentro en el que también han participado el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell; José Antonio Amat y Mayte García, los dirigentes alicantinos con mayor peso en la ejecutiva nacional; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Antonio Nieves; y la portavoz municipal en Alicante, Ana Barceló.

El acto, centrado en el lema “Un maltratador no es un buen padre”, ha incluido la lectura de los nombres de todas las mujeres asesinadas este año en España por violencia machista y de los menores víctimas de violencia vicaria.

Morant ha iniciado su intervención destacando la dureza de los testimonios en primera persona que se han escuchado en la cita y defendiendo que el PSPV es “un partido que se tiene que sentir muy orgulloso de la democracia en España”. Ha reivindicado la evidencia científica en la lucha contra la violencia de género, comparándola con ámbitos como la detección precoz del cáncer de mama, donde “se salvan vidas aplicando ciencia”.

Para la dirigente socialista, el negacionismo actúa del mismo modo que quienes rechazan el cambio climático o las herramientas científicas: “Eso son chorradas, ideas absurdas, que tienen otra intención. Lo que se niega no se puede combatir”. Morant ha asegurado que la Comunidad Valenciana “no está en buenas manos”, ha lamentado que la presidenta de las Cortes (Llanos Massó, de Vox) se desmarque de las campañas institucionales contra la violencia machista y ha afirmado que “los negacionistas y las coaliciones de negacionistas ponen en peligro la vida de las personas”.

La también ministra ha defendido la necesidad de escuchar a la sociedad, legislar con rigor y aplicar protocolos basados en la evidencia científica para combatir la violencia machista. Ha insistido en que la única salida para una sociedad sana es el feminismo y ha denunciado que aún haya mujeres sometidas a violencias como la económica.

Tres meses gratis al año

También ha reivindicado los avances del Gobierno en empleo, salario mínimo y pensiones, y ha señalado a las profesiones feminizadas en las que “las mujeres trabajan tres meses gratis al año”. Morant ha advertido de que “no pueden ganar los charlatanes”, ha asegurado que “la Generalitat está en manos de negacionistas” y ha llamado a “ganar elecciones, legislar y actuar contra el negacionismo”.

Un instante de la mesa redonda / Rafa Arjones

Por su parte, Pilar Bernabé ha centrado su intervención en la trayectoria feminista del PSOE y en los logros del movimiento de mujeres. Ha defendido que son “el partido de las mujeres” y ha puesto en valor el avance de España en el índice europeo de igualdad, pasando del puesto 11 al 4. Ha reivindicado la reforma del Pacto de Estado contra la violencia de género, asegurando que era imprescindible actualizarlo por las nuevas formas de violencia, y ha destacado que existe “un proyecto de ley contra la violencia vicaria”.

La secretaria de Igualdad del PSOE ha reivindicado que los grandes avances se han conseguido “gracias a la lucha de las mujeres” y ha recordado hitos como el derecho al divorcio, al aborto en condiciones de dignidad y la tipificación de la violencia de género. Ha criticado a “las mujeres de Vox que defienden políticas machistas y a las del PP que callan”, recordando que están en política “gracias a las políticas del PSOE”.

“Los grandes avances que hemos materializado han sido gracias a la lucha de las mujeres” Pilar Bernabé — Secretaria de Igualdad del PSOE

Bernabé ha cargado también contra la proliferación de mensajes de odio y símbolos ultras en las últimas semanas. Ha advertido de que “la democracia está más en peligro que nunca” y ha citado episodios como hombres “paseando el aguilucho y retorciendo el pecho a mujeres” o los gritos contra el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) deseándole la muerte.

Ha remarcado que el PSOE es “un partido que va a poner pie en pared” contra el escenario que ha descrito y ha asegurado que cuando Morant llegue al Gobierno de la Generalitat “renovará el pacto de violencia de Estado”. Por último, ha llamado a abordar las violencias económicas y digitales, especialmente entre los jóvenes, y ha reivindicado trabajar “nuevas masculinidades” para lograr una sociedad “más feliz”.

El acto ha contado con una mesa redonda que ha estado moderado por la diputada autonómica Rosa Peris y ha contado con la participación de la presidenta de Alanna (una entidad que promueve una sociedad igualitaria y la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad), Chelo Álvarez; la secretaria de la asociación Libres de Violencia Vicária, Raquel López; y de la activista Raquel Lorente.

La dirección socialista ha querido reforzar con esta cita su mensaje central del 25N, haciendo hincapié en que sin políticas públicas basadas en la evidencia científica, sin escuchar a las víctimas y sin combatir el negacionismo, la seguridad y la vida de las mujeres quedan en riesgo.