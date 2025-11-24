Morant afirma que el nuevo gerente del CNIO investigará si hubo irregularidades y garantiza “toda la condena” si se malversó dinero

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes en Alicante que la nueva dirección del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) recabará toda la información necesaria para esclarecer “si se ha producido algún tipo de irregularidad” en el organismo, después de que un exejecutivo haya denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción presuntos contratos amañados por más de 20 millones de euros.

Morant ha garantizado que, si se confirma alguna práctica ilícita, tendrá “toda la condena” del Gobierno y ha insistido en que el CNIO “siempre va a tener palabras de reconocimiento”, al tratarse del principal centro español de investigación contra el cáncer y el segundo más importante de Europa.

La ministra ha respondido así a preguntas de los periodistas, tras la información publicada por El País, en la que un exdirectivo del centro sostiene que durante años se adjudicaron contratos irregulares y que una red vinculada al entonces director gerente habría desviado fondos públicos.

El denunciante, que fue director de operaciones hasta agosto, asegura haber recopilado durante meses evidencias en discos duros y ordenadores desconectados para evitar que se rastrearan sus movimientos, y describe al CNIO como “una organización mafiosa”. El antiguo responsable mantiene que en la última década se habrían detraído 20 millones del organismo, unas acusaciones que el principal aludido niega.

“Si en el CNIO hay irregularidades o dinero malversado destinado a curar cáncer, tendrá toda nuestra condena”. Diana Morant — Ministra de Ciencia

Morant ha resaltado que, por parte del ministerio, no hay constancia de ninguna denuncia: “No hemos sido informados por Fiscalía ni por nadie”, ha dicho. Según ha explicado, este martes se celebrará una reunión del patronato del CNIO y será ahí donde se analice la situación. La ministra ha recalcado la disposición del Gobierno a colaborar en todo lo necesario: “Por supuesto, estamos a disposición de la justicia para pasar la información del CNIO que sea necesaria”.

La titular de Ciencia ha recordado que a principios de año se adoptaron “decisiones contundentes” en la institución, con el cese de la directora científica y del director económico y gerente “porque no había un buen ambiente de trabajo, un ambiente que no favorecía la ciencia de excelencia” y porque “ambos presentaron informes de parte, no contrastados, con muchas contradicciones”.

Morant ha remarcado que se abrió entonces un nuevo ciclo en el centro, con concursos públicos para la dirección científica y la gerencia, y que ambos responsables tienen ahora “el mandato de abrir una nueva etapa”.

“El nuevo gerente debe poner negro sobre blanco y recabar información para ver si hubo alguna irregularidad”. Diana Moranr — Ministra de Ciencia

En ese contexto, Morant ha puesto el foco en el papel del nuevo gerente, incorporado hace apenas dos meses, al que corresponde “poner negro sobre blanco, recabar toda la información y ver si se ha producido algún tipo de irregularidad”.

La ministra ha insistido en que el objetivo es garantizar la normalidad institucional, proteger el prestigio internacional del centro y asegurar que sus recursos se destinan íntegramente a la investigación contra el cáncer. “Si se ha malversado cualquier cantidad de dinero que tenía que haber ido destinada a curar el cáncer, tiene toda nuestra condena”, ha reiterado.

La denuncia conocida este lunes plantea uno de los mayores escándalos recientes en un organismo científico español. El exdirectivo sostiene que comenzó a detectar anomalías al auditar cuentas a finales de 2024 y que, con la ayuda de varios compañeros, elaboró un informe extenso que relaciona al antiguo gerente con adjudicaciones supuestamente irregulares.

El caso quedará ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción, mientras el ministerio espera a conocer los detalles y el CNIO trata de ordenar internamente un episodio que amenaza con dañar su reputación. Morant, en cualquier caso, ha insistido en que no se tolerará ninguna irregularidad y en que el Gobierno actuará con “contundencia” si la justicia confirma los hechos.