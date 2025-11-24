Morant justifica que el Comité Nacional del PSPV se estrene en Alicante: "El relevo de Llorca está impuesto por el PP y Vox a nivel nacional"

El PSPV celebrará este sábado en Alicante la reunión de su Comité Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, en lo que la dirección socialista interpreta como un gesto político deliberado ante el relevo en la Generalitat. Diana Morant ha defendido este lunes que la elección de la ciudad, por primera vez para una reunión de este órgano, responde al momento institucional “abierto tras la dimisión de Mazón” y al proceso que los socialistas califican de “anomalía democrática”, al considerar que la candidatura de Juanfran Pérez Llorca es un relevo “impuesto” por las direcciones nacional del PP y Vox.

La secretaria general de los socialistas valencianos sostiene que Alicante es el territorio que simboliza esa situación, tanto por el origen del expresidente como del candidato propuesto, y afirma que el PP “ha usado Alicante como un pretexto”, pese a no haber hecho “nada” por la provincia ni por el resto del territorio. En este escenario, reivindica que el PSPV se presenta como “la principal alternativa” y llama a transformar “la indignación y la sensación de impunidad” en una “ola de esperanza”.

El Comité Nacional servirá al PSPV para fijar posición ante una etapa que Morant describe como crítica. El contexto que rodea la convocatoria, con la renuncia de Mazón, las negociaciones PP-Vox y la investidura de Pérez Llorca prevista para el jueves, acentúa el carácter territorial de la cita. La dirección socialista asegura que el proceso abierto en el Consell “hurta la voluntad democrática de la sociedad valenciana” y sitúa este sábado como una oportunidad para ordenar su respuesta política.

La reunión será, además, la primera de este calibre que los socialistas celebran en Alicante, un mensaje interno que la dirección enmarca también en la necesidad de reforzar la presencia orgánica en la provincia.

“El PP y Vox han hecho por Alicante lo mismo que por Valencia y Castellón, nada” Diana Morant — Secretaria general del PSPV-PSOE

"Poner orden"

Ese énfasis territorial enlaza con la puesta en marcha en junio de la gestora del PSOE en la ciudad de Alicante, creada para cerrar la etapa de control ejercida durante décadas por el histórico dirigente Ángel Franco. Morant defiende que las gestoras son instrumentos que los partidos utilizan “para poner orden y presentar proyectos alternativos” y enmarca la decisión en una estrategia para “enviar el mensaje clarísimo de que nos creemos Alicante”.

La ministra sostiene que la dirección quiere ser “la herramienta de la gente humilde y sencilla, de los que están hartos de Barcala y de su nefasta gestión en Alicante”. También acusa al PP y Vox de formar una “coalición negacionista” y reprocha a Alberto Núñez Feijóo no haber impulsado él mismo una gestora en el PPCV. “Feijóo, Abascal, Mazón y Pérez Llorca son la misma cosa”, ha afirmado Morant, que considera que “han dado la espalda” a la Comunidad Valenciana.

Y la dana, en el Congreso

La secretaria general del PSPV ha aprovechado su visita a Alicante, durante un acto por el 25-N, para valorar también la comparecencia de Susana Camarero y Vicente Mompó en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Morant acusa a la vicepresidenta primera del Consell de repetir “lo mismo que lleva diciendo Mazón desde el primer día” y de haberse “borrado del Cecopi” en las horas críticas del 29 de octubre del año pasado. Ha considerado “un insulto” que afirmara que no tenía nada que aportar y sostiene que “mintió” al responder por escrito a la diputada valenciana Rosa Peris sobre la actuación del servicio de teleasistencia. A su juicio, “mentir no puede ser gratis en política” y, por “mentir y absentismo”, Camarero “no merece seguir en el Consell”.

“En Alicante somos la herramienta de la gente humilde y sencilla, de los que están hartos de Barcala” Diana Moranr — Secretaria general del PSPV-PSOE

Sobre Mompó, Morant ha criticado que haya afirmado que no recuerda la llamada a su hermana ni su conversación con Mazón aquel día. Ha sostenido que el PP y Vox intentan eludir responsabilidades por una gestión que define como “negligente” y que, ha señalado, deberá “discernirse en los juzgados”.

El presidente de la Diputación de Valencia ha reconocido este lunes que “no hubo liderazgo político” en el Cecopi, aunque lo ha atribuido a un fallo de información y no a la ausencia de referentes institucionales, y ha desvinculado los retrasos del Es Alert de la actuación de Mazón.

El PSPV enmarca todo este escenario en una misma lectura: una etapa política marcada por la crisis de la Generalitat, por un relevo al frente del Consell que consideran “impuesto” y por una controvertida gestión de la emergencia.

Morant ha insistido en que la Comunidad Valenciana necesita “superar esta etapa” y que “no hay forma más limpia” de hacerlo que “devolver la voz al pueblo”. El Comité Nacional del sábado en Alicante será, según la dirección socialista, el punto de partida para ese propósito.