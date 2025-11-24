El PSOE pide 500.000 euros en la Diputación para crear una Feria Provincial de Turismo en Alicante
Los socialistas plantean una enmienda a los presupuestos para iniciar el proyecto con un estudio de viabilidad y reprochan al PP su falta de impulso en modernización turística
El grupo socialista en la Diputación de Alicante ha presentado una enmienda de 500.000 euros a los presupuestos provinciales con el objetivo de poner en marcha una Feria Provincial de Turismo. La propuesta plantea iniciar el proceso con la elaboración de un estudio económico y de viabilidad para diseñar un espacio que actúe como escaparate y punto de encuentro para los municipios de la provincia.
“Ya advertimos en junio que la provincia necesitaba una plataforma estable y ambiciosa”
Los socialistas recuerdan que esta iniciativa ya se defendió en el pleno de junio, cuando la diputada Yolanda Seva presentó una moción que el PP rechazó y en la que se reclamaba un estudio de viabilidad, financiación y coordinación con la Generalitat para impulsar una feria turística provincial en IFA. Aquella propuesta incidía en la necesidad de recuperar visibilidad para todos los municipios ante la pérdida de protagonismo en Fitur y la ausencia de una estrategia definida del Patronato Costa Blanca.
"Nuestra voluntad es impulsar una herramienta estratégica para nuestros municipios”
Seva sostiene que ya advirtieron en junio “que la provincia necesitaba una plataforma estable y ambiciosa para exhibir su oferta turística, y que era imprescindible corregir la invisibilidad que sufren los municipios en los grandes escaparates”. A su juicio, la votación del PP supuso rechazar una propuesta “sensata, útil y necesaria”. La diputada defiende que la feria permitiría que cada municipio mostrara su patrimonio “con igualdad de oportunidades” y recuerda que muchas provincias ya cuentan con eventos propios.
“Queremos situar a la provincia de Alicante en el lugar que merece dentro del mapa turístico”
El diputado socialista Ismael Vidal explica que la nueva iniciativa “nace con la voluntad de impulsar una herramienta estratégica que permita a los municipios mostrar su riqueza turística, cultural y natural desde un espacio común, moderno y atractivo”. Añade que sería “positiva, realista y necesaria” para reforzar el turismo de interior y ayudar a los pueblos con riesgo de despoblación.
El PSOE subraya que estos modelos funcionan en las diputaciones de Valencia y Castellón, donde están consolidados como espacios de promoción y dinamización económica. El portavoz socialista, Vicente Arques, apunta que una feria provincial ayudaría a situar Alicante “en el lugar que merece dentro del mapa turístico de la Comunidad Valenciana” y defiende que se trata de una apuesta por el futuro de la provincia para evitar que “Alicante se quede atrás una vez más”.
