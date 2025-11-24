El PSPV urge a Camarero a aclarar si ha mentido y Compromís le pide la lista de llamadas a las residencias para judicializarla

La izquierda ha sembrado dudas sobre algunas afirmaciones mantenidas por la vicepresidenta del Consell y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana del Congreso, a la que ha acudido este lunes, y ha pedido aclaraciones al respecto. En concreto, Compromís ha anunciado que solicitará el registro de llamadas de Camarero el 29-O para conocer si realizó las comunicaciones con residencias que ha afirmado que hizo esa jornada, mientras el PSPV le ha urgido a aclarar si "ha mentido" en las Corts, donde aportó una cifra de usuarios del sistema de teleasistencia fallecidos por la dana que ha puesto en cuestión en el Congreso.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha denunciado que la vicepresidenta y portavoz del Consell "ha reconocido" en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso que "mintió en una respuesta parlamentaria al grupo socialista en las Corts", recordando que en esa respuesta escrita al PSPV aseguró que habían fallecido 37 personas usuarias de la teleasistencia mientras este lunes ha sostenido que ese dato "no se corresponde exactamente" con la realidad.

Camarero afirma que se atendieron todas las llamadas de teleasistencia en la dana / Europa Press

"Ahora en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados -donde ha comparecido este lunes en la comisión de investigación- nos dice que mintió, que ese papel no vale para nada, que vertió una mentira en una respuesta parlamentaria", ha criticado Morant.

A su juicio, "la mentira institucional a la que nos han acostumbrado Susana Camarero, el señor Mazón, todo el Partido Popular, todo el Consell, también Feijóo, no cabe en política y es de extrema gravedad".

Morant ha destacado que Camarero también ha dicho en su comparecencia que ella "no formaba parte de Cecopi y que, por tanto, no tenía que hacer nada ese día", y ha señalado que, al parecer, en el Gobierno valenciano, "nadie tenía nada que hacer el día 29 de octubre".

Compromís pide las llamadas

Compromís, a través de su portavoz de Servicios Sociales, Nathalie Torres, ha avanzado su reclamación de documentación en las Cortes después de que Camarero haya afirmado que desde su conselleria se llamó a aquellos lugares donde había "un riesgo evidente". La diputada de Compromís ha reprochado a la consellera en funciones que haya "dicho que ella lo hizo absolutamente todo perfecto" durante la dana, cuando ha recordado que fallecieron personas en una residencia de Paiporta y en viviendas tuteladas de Picanya.

La coalición ha adelantado también que solicita esa documentación a través de las Cortes para que el listado llegue al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana.

También ha afeado a Camarero que haya "admitido que no envió ninguna indicación el 28 de octubre" y que "el 29 de octubre solo enviara un correo electrónico genérico sin unas instrucciones o unas órdenes claras, algo que sí hizo el 31 de octubre dando indicaciones para que trabajadores y residentes no estuvieran en las plantas bajas". "Si hubiera hecho eso el día 29, no tendríamos que lamentar esas muertes", ha señalado Torres.

Por su parte, el síndic valencianista en las Cortes, Joan Baldoví, ha afirmado sentir "la misma vergüenza" con la comparecencia de este lunes de Camarero que la que le provocó la semana pasada la del 'president' en funciones, Carlos Mazón, en la misma comisión. "Una vicepresidenta que no iba con ella lo que estaba pasando, que sabía lo que estaba pasando y que aún así se fue", ha censurado.