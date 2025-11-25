¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante

La nueva Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA 2025), publicada por el Ministerio de Hacienda con los datos del ejercicio 2024, confirma un mapa desigual en las retribuciones municipales. Mientras los alcaldes de las grandes ciudades concentran los sueldos más elevados, decenas de pequeños municipios funcionan con dedicaciones parciales o directamente sin remuneración. En la provincia de Alicante hay regidores no cobraron ni un euro por su labor el año pasado, según la estadística oficial.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), vuelve a situarse como el regidor mejor retribuido del territorio con 84.169,97 euros brutos. La cifra lo coloca además entre los alcaldes mejor pagados de la Comunidad Valenciana y muy por encima de la media provincial.

Tras él se sitúan Rubén Alfaro (PSOE), alcalde de Elda, con 68.544 euros; Pepe Vegara (PP), en Orihuela, con 66.236 euros; y Marcos Zaragoza (PP), en La Vila Joiosa, que escala posiciones este año hasta los 65.713 euros. El top 5 lo cierra Pablo Ruz (PP), alcalde de Elche, con 65.221 euros.

El siguiente bloque lo conforman Pachi Pascual (PP) en San Vicente del Raspeig (64.882 €); Bernabé Cano (PP) en La Nucía (64.800 €); Toni Francés (PSOE) en Alcoy (62.873 €); Fulgencio Cerdán (PSOE) en Villena (62.825 €); y Juanjo Berenguer (PP) en El Campello (60.000 €).

Las dedicaciones exclusivas

El contraste aparece en los municipios de menor tamaño, donde la dedicación exclusiva no está permitida por ley y buena parte de los ayuntamientos optan por compensaciones reducidas. Varios alcaldes —entre ellos los de Almoradí, Benasau, Millena, Planes o Gorga— figuran con ingresos de 0 euros, mientras que otros pequeños municipios recogen sueldos simbólicos de menos de 500 euros anuales.

La tabla de dedicaciones también explica buena parte de la diferencia. Las ciudades medianas y grandes concentran la dedicación exclusiva, mientras que en los pueblos es frecuente la parcialidad o la ausencia de dedicación reconocida.

La estadística confirma que los salarios en los grandes municipios alicantinos se sitúan por encima de las medias autonómica y estatal. Según los datos del Ministerio, la retribución media de los alcaldes españoles ronda los 23.800 euros, muy por debajo de los registros de las principales ciudades de la provincia. El líder nacional sigue siendo el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida (PP) con más de 100.000 euros brutos anuales.

El informe ISPA permite consultar la retribución de todos los regidores y concejales de España. En el caso de la provincia de Alicante, recoge los salarios completos de 2024, así como el tipo de dedicación, exclusiva, parcial o sin dedicación, de cada uno de los alcaldes.