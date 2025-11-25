El Gobierno recuerda en Alicante a las víctimas de la violencia machista en un acto del 25N contra “la equidistancia y el negacionismo”

Canciones de Amaral, Rozalén o Gloria Gaynor han puesto este martes el tono emocional al acto del 25N celebrado en la Subdelegación del Gobierno de Alicante, un homenaje que ha vuelto a reunir a instituciones, entidades sociales y ciudadanía para recordar a las mujeres asesinadas por violencia machista y a los hijos e hijas que también son víctimas de este trauma. El ambiente, contenido pero contundente, ha marcado una ceremonia que se ha cerrado con la lectura de los nombres de todas las mujeres y menores asesinados en 2025.

El cierre institucional ha corrido a cargo del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, que ha pedido no diluir el diagnóstico. “La violencia machista existe y mata”, ha afirmado. También ha recordado que se trata de “una vulneración de los derechos humanos que golpea cada día la convivencia democrática” y ha reclamado claridad: “No hay equidistancias, no hay dudas, no hay negación posible”.

Nieves ha ensalzado el trabajo de los cuerpos de seguridad y de las asociaciones, pero ha advertido de que el avance sigue siendo insuficiente mientras haya mujeres acosadas, humilladas o asesinadas. “Cada mujer asesinada es un fracaso colectivo”, ha resaltado antes de pedir mirar a las víctimas “a los ojos para decirles que no están solas”.

“La violencia machista existe y mata, y combatirla es una obligación de todos” Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno en Alicante

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Eva Montesinos, ha abierto el acto apelando al sentido último de la jornada. “Cada mujer tiene derecho a vivir sin miedo. Tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria de las mujeres asesinadas”, ha afirmado, reivindicando que el 25N no es una fecha simbólica más, sino un recordatorio del trabajo pendiente.

El mensaje más duro llegó desde Alanna, donde su coordinadora, Carla Climent, ha centrado el foco en los menores. “Representan una de las heridas más olvidadas de nuestra sociedad. No son meros testigos”, ha asegurado. Del mismo modo, ha reclamado que su protección sea “un deber ético, profesional y humano” y ha denunciado las carencias del sistema español: “Aún falla en garantizar su protección efectiva”.

“La violencia vicaria representa una de las heridas más olvidadas y su protección es un deber ético” Carla Climent — Alanna

Climent ha alertado de los efectos devastadores de la violencia en el desarrollo infantil, como culpa, miedo, ansiedad o dificultades de aprendizaje, y ha exigido frenar la violencia institucional: “Ningún procedimiento técnico puede justificar la separación forzada de una madre”. Su intervención ha finalizado con una apelación directa: “Protegerles no es una opción, es un mandato legal, ético y humano”.

Desde Cruz Roja, Belén López ha puesto el foco en la dimensión comunitaria del problema. “La violencia contra las mujeres no solo vulnera su integridad, debilita el tejido social”, ha señalado. Posteriormente, ha reivindicado el papel del voluntariado, la inserción laboral como vía de autonomía y la atención específica a mujeres mayores o en situación de trata. “Protegemos y acompañamos de manera integral. Nuestro compromiso incluye también a los hijos que sufren violencia de género”, ha explicado.

“El maltrato contra las mujeres debilita el tejido social y exige un compromiso comunitario firme” Belén López — Cruz Roja

La mayor parte de las intervenciones han insistido en la importancia de reforzar la prevención desde edades tempranas y de garantizar una coordinación real entre los servicios sociales, sanitarios, educativos y judiciales. Las entidades presentes han coincidido en que la respuesta institucional debe ser más ágil y cercana para evitar que las víctimas queden atrapadas en trámites interminables o situaciones de desprotección. Solo así, han subrayado, será posible convertir el duelo colectivo en una auténtica política de reparación y de cambio.

La Subdelegación ha recordado las cifras más recientes del sistema VioGén: 6.837 casos con seguimiento policial activo en la provincia, 1.333 mujeres asesinadas en España desde 2003, 74 de ellas en Alicante, y una víctima mortal en lo que va de 2025.

El acto ha concluido con un minuto de silencio tras la lectura de los nombres de las mujeres y los menores asesinados este año. El cierre sobrio ha devuelto el peso de la jornada a su esencia: memoria, justicia y compromiso para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres.