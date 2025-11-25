Ningún miembro del Consell interviene en la apertura del curso universitario en València

La anomalía en la que está inmersa la política valenciana desde la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana provoca efectos directos en el autogobierno de los valencianos. Ha ocurrido esta mañana, durante la apertura del curso universario 2025-26 en la Universitat de València.

Ningún miembro del Consell ha intervenido en el acto solemne celebrado en el Paranimfo de la UV, y que ha estado marcado por la ausencia del todavía president en funciones Carlos Mazón, pese a que se había anunciado su asistencia al acto. A la ceremonia han asistido varios miembros del Consell como el conseller de Educación José Antonio Rovira, la de Justicia, Nuria Martínez, la de Hacienda Ruth Merino o el de Emergencias Juan Carlos Valderrama.

Entrada del rey y el resto de autoridades. / Fernando Bustamante

Ninguno de ellos ha tomado la palabra, lo que rompe una tradición en el autogobierno, más en una institución histórica. Este año se han celebrado los 525 años de historia de una insitutución académica que nació como Estudi General en 1499, y que ha pasado de enseñar Teología, Artes, Filosofía, Medicina y Derecho a tener casi 50.000 alumnos repartidos en cuatro campus.

El acto ha estado plagado de autoridades políticas, militares y universitarias, entre las que destacan, además del rey Felipe VI, la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant, la alcaldesa de València María José Catalá, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la presidenta de las Corts Llanos Massó, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas Eva Alcón, la rectora de la UV Mavi Mestre, el conseller de Educación José Antonio Rovira, la consellera de Hacienda Ruth Merino, el teniente general del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) Luis Sáenz Rocandio, el presidente del Ttribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana Manuel José Baeza Díaz Portales y el fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro, entre otros.

Mujeres en primera línea

Una de las cosas a destacar del acto ha sido la presencia de mujeres en prácticamente todas las autoridades de primera línea. Junto al rey Felipe VI presidieron el acto la rectora de la UV Mavi Mestre, la presidenta de la CRUE Eva Alcón y la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant. La lección magistral la dio la profesora María Elena Olmos.

Además de ellas también asistieron la presidenta de Las Corts Llanos Massó, la alcaldesa de València María José Catalá, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, o la consellera de Justicia Nuria Martínez, entre otras, en un acto con una marcadísima presencia femenina.