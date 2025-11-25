Pérez Llorca no cruzó mensajes con Mazón ni Pradas el 29-O

El actual alcalde de Finestrat, secretario general del PPCV y candidato a sustituir a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, afirmó el pasado viernes como testigo ante la jueza de la dana que habló con el presidente de la Generalitat y la consellera responsable de la Emergencias, Salomé Pradas. Pero también que no intercambió ningún mensaje con ambos el 29 de octubre, según ha podido cotejar la letrada de la administración de justicia del juzgado de la dana.

Pérez Llorca aportó, tras su declaración, fotografías o pantallazos de su teléfono móvil de las conversaciones intercambiadas durante el 29 de octubre con Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias; Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Según el acta de cotejo, "la primera fotografía corresponde a una conversación con el contacto 'Emilio Argüeso' a través de la aplicación WhatsApp, en el cual se observa el día 29 de octubre de 2024, el envío de un contacto con el nombre de “José Javier Sanchis Alcalde (Algemesí)”.

Añade la LAJ que "la segunda fotografía corresponde a una conversación con el contacto 'Carlos Mazón' a través de la aplicación WhatsApp, donde no se observa ningún mensaje recibido ni enviado el día 29 de octubre de 2024". Y la tercera fotografía exhibida por Pérez Llorca "corresponde a una conversación con el contacto 'Salomé Pradas' a través de la aplicación WhatsApp, donde no se observa ningún mensaje recibido ni enviado el día 29 de octubre de 2024, no existiendo conversación alguna entre los días 30 de septiembre y 31 de octubre de 2024".

Llorca también exhibió su terminal móvil a la LAJ, que concluyó que "se observa que el contenido de las capturas de pantalla incorporadas al expediente coincide plenamente con el contenido de las conversaciones existentes en el mismo". Capturas que no se han entregado a las partes.

En su declaración del viernes, Pérez Llorca confimó que contactó con Mazón y la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a las 18.57 horas del 29 de ocubre cuando vio en una cafetería unas imágenes de Utiel, tras salir de una cita médica en la Vila-Joiosa, según fuentes conocedoras de su declaración.

Pérez Llorca primero llamó a Pradas, pero la entonces consellera no le respondió. Sí lo hizo Mazón, con quien habló durante un minuto sobre las imágenes de "calles inundadas, creo que de Utiel" y el jefe del Consell le confirmó a su vez que en la Ribera había habido "problemas esa mañana". Un detalle que puede evidenciar la demora que supuestamente llevaba Mazón sobre el devenir de los acontecimientos del 29 de octubre.