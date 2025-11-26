Una acusación en la dana pide que vuelva a declarar la periodista que comió con Mazón el 29-O

El partido Ciudadanos, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana ha solicitado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que vuelva a citar a declarar a la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre, Maribel Vilaplana, al considerar que pudo incurrir en falsedades en su declaración del pasado 3 de noviembre.

Ciudadanos sostiene que la versión que dio sobre las dimensiones del reservado en el que comió con el entonces president de la Generalitat no coincide con la que dio el dueño del restaurante, que también declaró el pasado viernes como testigo. "Las distancias entre ella y Mazón en la sala donde comieron y estuvieron de sobremesa casi cuatro horas son mucho más cercanas de lo que se hizo pensar a esta parte de su declaración", por lo que es posible que sí que escuchase sus conversaciones, defienden los letrados de Ciudadanos, Carmen Peris y Eduardo García Ontiveros.

Ciudadanos también menciona la información adelantada ayer por Levante-EMV respecto a que Vilaplana pudo haber llevado en su coche a Mazón al Palau de la Generalitat tras haber salido del aparcamiento después de las 19:47 horas de aquella jornada. "Si esto fuese así, Vilaplana no habría contado la verdad en sede judicial y habría permanecido más tiempo todavía junto al president", sostienen los abogados de Ciudadanos. Por ello, piden a la instructora que acuerde una nueva testifical de Vilaplana, con la posibilidad de solicitar que se investigue un supuesto delito de falso testimonio, aunque sólo podría hacerse cuando haya sentencia o un auto que finalice la instrucción.