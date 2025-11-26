Compromís exige elecciones y acusa a Llorca de borrar pruebas para proteger a Mazón

Compromís ha elevado este miércoles la tensión política en torno a la investidura de Juanfran Pérez Llorca al exigir la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas y vincular directamente al candidato del PP con las “mentiras” y omisiones de Carlos Mazón durante la gestión de la dana.

A las puertas de la Diputación de Alicante, el diputado autonómico Gerard Fullana ha centrado la ofensiva en un elemento que pretende convertir en símbolo de la falta de transparencia del relevo: la ausencia de mensajes entre ambos dirigentes el 29 de octubre, un episodio confirmado por el propio Pérez Llorca ante la jueza y que la coalición interpreta como un intento de ocultar información clave de aquel día.

“El nuevo presidente no puede empezar borrando pruebas”, ha sostenido Fullana, que asegura que el dirigente popular actuó “por orden de Mazón”. El parlamentario ha advertido de que, más allá del detalle técnico de las comunicaciones, el hecho reafirma el vínculo político y orgánico entre ambos.

“Es su mano derecha, su marioneta, la persona a la que Mazón enviaba siempre que quería negociar o lanzar mensajes a la oposición. Ha validado todas sus mentiras sobre horarios, avisos y actuaciones durante la dana”, ha afirmado, recordando que fue Pérez Llorca quien defendió en les Cortes la versión que situaba al expresidente trabajando desde las 17 horas en el Palau y entrando al Cecopi a las 19 horas.

“No podemos tener un presidente que antes de ser investido está borrando los mensajes” Gerard Fullana — Diputado autonómico de Compromís

La coalición valencianista enmarca su exigencia de adelanto electoral en la pérdida de credibilidad institucional. “La situación es tan grave que la ciudadanía alicantina y valenciana merece decidir si quiere continuar con este gobierno”, ha argumentado Fullana, que ha anunciado la presentación inmediata de mociones en la Diputación de Alicante y en todos los municipios donde tengan representación para forzar un posicionamiento público sobre la cuestión. El anuncio se produce horas antes de la sesión de investidura de Pérez Llorca, donde Compromís llevará la misma exigencia al pleno de les Cortes.

Fullana ha ampliado el foco hacia el papel que, a su juicio, ha jugado el entramado institucional y privado de la provincia en el ascenso político de Mazón. “Se impuso un proceso de mazonización de la sociedad alicantina”, ha manifestado, señalando a entidades público-privadas y a responsables económicos y sociales que, dice, han operado bajo la influencia directa del presidente dimisionario. “Ha llegado el momento de desvincularse de ese lastre político. Hay personas y estructuras que no pueden seguir condicionadas por ese liderazgo”, ha añadido, extendiendo el mensaje a la empresa privada.

También ha dedicado palabras directas al presidente de la Diputación, Toni Pérez: “Ha defendido a Mazón hasta el último momento. Este Palacio Provincial no puede seguir siendo la incubadora de la vergüenza política valenciana. De aquí han salido la trama Brugal, Ripoll, Mazón, Bernabé Cano y ahora Llorca”, ha expuesto.

Con esta estrategia, Compromís se suma a la campaña iniciada hace tres semanas por el PSPV, que también eligió la Diputación como punto de arranque para su lema “Volem votar”. Ambos partidos buscan situar la legitimidad del relevo en el centro del debate, aprovechando que la investigación judicial de la dana ha reabierto interrogantes sobre la gestión del 29 de octubre del año pasado y sobre las comunicaciones internas del Gobierno valenciano tras las primeras inundaciones. La oposición pretende convertir ese marco en el eje de desgaste del nuevo Consell desde el primer día.

“Los alicantinos sabemos lo que supone más de veinte años de gobiernos del PP” Sara Llobell — Concejala de Compromís en Alicante

En la convocatoria de Compromís también ha intervenido su concejala en el Ayuntamiento de Alicante, Sara Llobell, que se ha centrado en el diagnóstico local y en la continuidad entre el PP municipal y el autonómico. “Los alicantinos no necesitamos que nos expliquen lo que supone más de veinte años de gobiernos del PP”, ha lamentado, criticando la desigualdad entre barrios, la dispersión de servicios y el precio de la vivienda. Ha acusado al PP de reproducir en dos años y medio en la Generalitat “el mismo modelo antialicantino” que, sostiene, ha deteriorado Alicante.

Por último, para Fullana impedir la investidura de Pérez Llorca pasa necesariamente por una llamada a las urnas: “No podemos tolerar que nos impongan como presidente a una persona que ha borrado los mensajes de su móvil para impedir que sepamos la verdad”. Compromís emprende de esta forma un movimiento que pretende que Alicante vuelva a ser un punto de fricción política en el cambio de ciclo valenciano.