El Consell marca distancias con Mazón en la despedida del president

Con un año y medio de adelanto, el Consell de Carlos Mazón ha puesto hoy punto y final a su mandato tras el paso al lado del todavía president, que hace más de tres semanas anunció su dimisión tras una larga huida hacia adelante por su cuestionada gestión de la dana. El gobierno valenciano ha celebrado en la mañana de este miércoles el que debe ser su último pleno en el Palau de la Generalitat ya que, si nada se tuerce, este jueves las Corts investirán a un nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, con los votos de PP y Vox.

El último baile del Ejecutivo valenciano con Mazón al frente se ha producido en un contexto de nuevo convulso y marcado por las nuevas revelaciones, como la de Levante-EMV, sobre la agenda del president en la tarde del 29 de octubre de 2024. A diferencia de lo ocurrido en el último año, en el que la portavoz ha realizado defensas férreas sobre la gestión del todavía president, en esta ocasión y con Mazón de salida, Camarero ha marcado algunas distancias.

Preguntada por si "pone la mano en el fuego" por Mazón, la vicepresidenta ha evitado responder de forma directa. "No hago valoraciones personales porque estoy aquí como portavoz del Consell. Las valoraciones personales son personales", ha señalado.

En otro momento ha sido cuestionada por los cambios de versión del president en este último año, pero tampoco ha querido mojarse. Tras desvelarse que Maribel Vilaplana pagó el aparcamiento en el que dejó su coche para comer con Mazón a las 19.47, queda evidenciado que Mazón no llegó a su despacho a las 18.00 horas, como dijo Presidencia el 8 de noviembre de 2024, ni tampoco a las 19.00 horas, como mantiene desde hace semanas.

Sin embargo, Camarero no ha querido calificar de "mentiras" estos horarios que se han demostrado falsos con el tiempo, y se ha limitado a remarcar que el president "ha dado sus explicaciones desde hace muchos meses y en distintas comparecencias". Y ha añadido de forma tajante: "No soy yo la que tiene que ampliar ni dar cuenta de estas explicaciones".

La vicepresidenta ha confirmado que Mazón acudirá mañana al pleno de investidura que se celebra en las Corts y en el que el PP tratarará de amarrar el apoyo de Vox para elevar a Juanfran Pérez Llorca a la presidencia.

También ha realizado un pequeño balance de estos dos años y medio de gobierno con Mazón, cuya mayoría ha situado como vigente y que ha definido como la "legislatura del cambio". En ese resumen no podía faltar el golpe de la dana, que "lo cambió todo y nos cambió a todos", ha reconocido la dirigente popular.

En su repaso, ha señalado que tras la tragedia se ha "priorizado" la reconstrucción, pero ha remarcado varios hitos de gestión de este Consell como la "libertad educativa, la gratuidad de 0-3 años, la reducción de impuestos, la captación de empresas y la creación de empleo".

No se ha olvidado de lanzar alguna crítica al Gobierno de España, recordando que ese "esfuerzo" de la Generalitat ha sido "sin ayudas directa" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y ha concretado en Pilar Bernabé, a quien le ha reprochado que "utilice su puesto para criticar" en lugar de para "reivindicar" ante la Moncloa beneficios para la Comunidad Valenciana como "ayudas directas" para la dana o el extra FLA.