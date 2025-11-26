El Ventorro entrega al juzgado la foto del reservado donde comieron Carlos Mazón y la periodista

El propietario del restaurante El Ventorro ya ha entregado la imagen del reservado donde comieron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, dictó el lunes un auto en el que requería al propietario del restaurante El Ventorro una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el presidente de la Generalitat y una periodista el 29 de octubre de 2024. La magistrada también solicitó que a`portara la factura de esa comida.

La magistrada se acogió al auto de la Audiencia de València para recordar que los magistrados de la sección segunda estimaron la pertinencia de la declaración de la testigo, la periodista Maribel Vilaplana, que podría haber escuchado lo que "el presidente de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia e Interior, o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones". Según Vilaplana, Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell, por las dimensiones de la sala. Al contrario de lo que aseguró el propietario del restaurante, quien aseguró que el espacio donde comieron el jefe del Consell y la periodista era de dimensiones más reducidas.

Para salir de dudas, las acusaciones populares que ejercen Ciudadanos y Compromís, solicitaron que el propietario aportara una imagen del reservado donde comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. "Respecto de la petición de aportación por el testigo de una fotografía de la sala reservada, la estimación de dicha petición se basa en la necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación a la emergencia de la dana", asegura la magistrada en el auto dictado y notificado hoy a las partes. "Con idéntica motivación -continuó la magistrada-, y dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala, es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida".