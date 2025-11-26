Nueva manifestación por la dana este sábado para que Mazón deje de estar aforado y declare ante la jueza

Las protestas continúan. Este sábado 29 de noviembre habrá, de nuevo, manifestación por la dana con un objetivo: que el todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, entregue el acta de diputado en Les Corts para que deje de estar aforado y acuda a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia que provocó 229 fallecidos. Además, la convocatoria mostrará su rechazo a la investidura del candidato del PP y único aspirante a suceder como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se votará este jueves en Les Corts y requiere del apoyo de Vox.

La marcha arrancará a las 18 horas de la plaza del Ayuntamiento de València y recorrerá las calles Barcas, Poeta Querol, Marqués de Dos Aguas, Paz, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet para acabar en la plaza de la Virgen. Así lo han avanzado los portavoces de las más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales valencianas, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucciò (CLER) y el Accord Social Valencià, como impulsores de las manifestaciones que se han realizado cada mes desde el 29 de octubre de 2024.

"Si Mazón tiene lo que hay que tener, que deje el acta de diputado y que se presente delante de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, por si no sabe su nombre. Ahí es donde tiene que ir el señorito, porque ahora no hace nada pero antes tampoco lo hizo. Estamos exactamente igual, sin piloto, y queremos elegirlo nosotros y no que nos lo impongan", ha manifestado Ernesto Martínez (Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O).

Desde las entidades convocantes condenan las últimas informaciones en torno a lo que hizo Mazón en la tarde de la dana. "Las mentiras tienen las patas muy cortas", ha denunciado Alexandra Usó (Escola Valenciana), quien confía en que la justicia permita llegar a la verdad y dirimir todas las responsabilidades. "Exigimos responsabilidades de Carlos Mazón, de todo el Partido Popular, de todo el Consell y de Vox, por supuesto, por perpetuarse en el poder", ha recalcado Beatriu Cardona (Intersindical Valenciana).

"Más allá de Mazón y de Pérez Llorca"

Es por eso que las asociaciones piden "ir más allá de la dimisión de Mazón y de la imposición de Pérez Llorca", ya que advierten que el PP investirá a un nuevo 'president' con el apoyo de un partido negacionista del cambio climático, la violencia machista y la unidad lingüística.

En general, con esta nueva convocatoria se pretende volver a homenajear a las víctimas mortales de la dana, a los afectados y a todos aquellos que se han solidarizado con ellos para "tratar de sacar al pueblo valenciano del fango". Se reivindicará que frente a la "actitud miserable de Mazón y su Consell", el voluntariado, los trabajadores del campo, el personal de los servicios de emergencia, los medios de comunicación con vocación de servicio público, los CLER y el conjunto de la sociedad civil han dado "un ejemplo de dignidad y coraje, y lo volverán a hacer hasta que se haga justicia".

Al mismo tiempo, esta manifestación defenderá la necesidad de cambiar las políticas para "salvar la vida ante futuras catástrofes naturales". Las entidades convocantes consideran que la dimisión de Mazón sin renunciar a su aforamiento y sin que se convoquen elecciones harán que "sigan vigentes las políticas responsables de la catástrofe humanitaria y medioambiental, en contra del sentir y de la supervivencia del pueblo valenciano y de su territorio".

Por otro lado, las entidades convocantes acusan a la Conselleria de Servicios Sociales, que dirige la vicepresidenta en funciones Susana Camarero, de "hostigar" al servicios del barrio del Parque Alcosa en Alfafar con "un acoso continuo" a base de "amenazas, inspecciones y retrasos en el pago del convenio", lo que "pone en peligro la continuidad del supermercado, la cooperativa o el centro de día de jóvenes", en palabras del coportavoz de la convocatoria Salva Pérez.