Barcala celebra la investidura y ensalza a Llorca como “un presidente pegado a la tierra”

Las primeras reacciones en la provincia tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca han llegado desde el Ayuntamiento de Alicante y desde el ámbito empresarial. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha trasladado públicamente su enhorabuena al nuevo presidente, convencido de que “hará un gran trabajo al frente de la comunidad por y para todos los ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón” y resaltando la importancia de que un alcalde llegue a la Generalitat: “Un alcalde siempre es alguien muy apegado a la tierra y conoce mejor que nadie las necesidades de sus ciudadanos”.

En clave económica, el presidente de UEPAL y de CEV Alicante, César Quintanilla, ha pedido a Pérez Llorca “continuidad” en las medidas aplicadas en los últimos dos años para la defensa e impulso del tejido productivo. Ha reclamado avanzar en la simplificación administrativa, la racionalización fiscal para pymes y autónomos y en la promoción del tejido productivo. Quintanilla ha apelado a la necesidad de “sosiego, tranquilidad y seguridad” para evitar cambios bruscos y ha instado a todas las administraciones a aprobar presupuestos ajustados a las necesidades de la Comunidad Valenciana, tanto para la reconstrucción tras la dana en Valencia como para el desarrollo social y productivo de la provincia de Alicante.