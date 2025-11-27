“Ayudaré a Llorca en la medida de mis posibilidades”: Mazón se despide de su cargo y no aclara si dejará el acta de diputado

Carlos Mazón ya ha dejado de ser presidente de la Generalitat. Con la argumentación de “dar el máximo protagonismo” a su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado las cámaras tanto como ha podido este jueves, durante el pleno de investidura del nuevo jefe del Consell.

De hecho, el ya expresidente no ha asistido al debate con tal de evitar protagonismo, según ha expresado por redes sociales. Hacia las 17:45, Mazón ha llegado al parlamento autonómico acompañado de su jefe de gabinete, entrando a través del acceso habitual para la prensa y no por la puerta principal.

Acabada la sesión e investido el candidato con los apoyos del PP y de Vox, Mazón ha abandonado el hemiciclo rodeado de cámaras y de micrófonos. “No merece la pena que hagáis mucho corrillo. Hoy es el día del presidente de la Generalitat. Es una responsabilidad muy importante”, ha afirmado, añadiendo su “apoyo en todo”. “El futuro de nuestra tierra está por encima de todo”, ha dicho. Tras afirmar que lo apoyará “en la medida de mis posibilidades”, se ha despedido para abandonar las Cortes.

Antes, ha respondido a la pregunta de si Juanfran Pérez Llorca será un buen presidente. “Extraordinario”, ha afirmado. Y sobre si renunciará al acta de diputado, hecho que daría vía libre al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja para investigarlo por la gestión de la dana del 29 de octubre del año pasado, Mazón ha guardado silencio mientras se marchaba.

Un protagonista ausente

Pese a que Mazón ha querido adjudicar el protagonismo de la jornada al nuevo presidente, no ha podido evitar ser el principal reclamo mediático de este jueves. Su dimisión, la causa judicial que investiga la gestión de la dana que causó 229 muertos en la provincia de Valencia y sus cambios de versión respecto al día de los hechos le sitúan todavía en el centro de las miradas, pese a haber abandonado la presidencia de la Generalitat.

Esta mañana decenas de manifestantes se concentraban en la puerta de las Cortes esperando su llegada entre reproches por la gestión del día de las inundaciones. Por la tarde, cuando la sesión se había reanudado, algunos familiares de víctimas se sentaban junto a la entrada principal del parlamento autonómico, saludando a algunos de los invitados a la investidura. Uno de ellos era Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, a quien le han exigido "no olvidarse" de los afectados por las riadas. Desde la mañana se hallaba en la cámara su homólogo en Alicante, Toni Pérez, acompañado por diputados provinciales como Juan de Dios Navarro o Bernabé Cano.

Mompó también había asistido por la mañana, cuando se ha sentado junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant. Por la tarde Mompó llegó a las 17:30, una hora después del inicio de la respuesta de Llorca a los grupos parlamentarios y media hora antes de la votación. También accedían al hemiciclo con retraso otros invitados, como los diputados alicantinos del PP en el Congreso César Sánchez y Julia Parra. Hacia esa hora, los escoltas del presidente vigilaban la entrada principal del hemiciclo, por la que finalmente Mazón no ha cruzado, ya que lo ha hecho por el acceso de acreditación para los periodistas, transportado en su coche oficial.

Este acceso secundario es el habitual que utilizaba el ya expresidente durante las últimas semanas, cuando la presencia de manifestantes en la entrada principal que le reprochaban su gestión durante el día de la dana se había convertido en costumbre. En su llegada, Mazón accedía al interior del hemiciclo evitando la nube de periodistas cruzando un pasillo que los responables de las Cortes han vetado al personal ajeno al parlamento.

Ello le impedía entrar en la cámara acompañado por su sustituto y quien debía ser el protagonista del día, Juanfran Pérez Llorca. En su entrada al hemiciclo, Mazón dejaba pasar a sus hasta ahora vicepresidentes Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, que se sientan en escaños interiores. El del ya expresidente, que da a las escaleras de acceso a los asientos, se veía envuelto de cámaras que grababan sus últimos momentos como jefe del Consell.

El intercambio de palabras con su sustituto fue mínimo. Llorca y Mazón hablaron apenas unos segundos sin evidencias de alegría mi de satisfacción. Algo más sonriente se mostraba Mazón en algunos momentos, durante la votación, como cuando saludaba al diputado Vicente Betoret justo antes de ser nombrado (le tocaba por orden alfabético) para votar a favor de la investidura de Llorca.

Expectante a su alrededor, y entre saludos desde la distancia con algunos invitados situados en la parte elevada del hemiciclo, Mazón se despedía con discreción después de un debate en el que la oposición le ha nombrado mucho y su grupo, el del PP, nada. La despedida con Llorca, protocolaria, ha contrastado con los abrazos que se ha dado con algunos compañeros de bancada. María Gómez, diputada y alcaldesa de Almoradí, le ha saludado con más efusividad. También ha habido abrazos, más o menos duraderos, con otros representantes como Manuel Pérez Fenoll o la alcaldesa de València, María José Catalá.

Tras su marcha, el expresidente ha dado la enhorabuena a Llorca a través de sus redes sociales. "Estoy convencido de que llevarás a cabo una gestión a la altura de los retos de nuestra Comunitat y que en esta nueva etapa impulsarás el progreso y el bienestar que necesita nuestra tierra", ha dejado escrito.

Poco antes, pese a la frialdad de los saludos con el nuevo jefe del Consell, Mazón no ha dejado de aplaudir al candidato investido durante una ovación por parte de su partido que se ha alargado minutos tras el fin de la votación. Su etapa como presidente se acaba, pero continúa su vida en las Cortes mientras no renuncie al acta de diputado, tal como han exigido los grupos de la oposición, para dejar atrás su condición de aforado ante la investigación judicial que se está llevando a cabo en Catarroja (Valencia) por la gestión de la dana del 29 de octubre de hace un año.

Representación alicantina

Además de los representantes políticos citados, desde Alicante también han acudido como invitados a la sesión de investidura la senadora Eva Ortiz, la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Albatera, Ana Serna; Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y exdiputado provincial; el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; o el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, también estaba entre los presentes junto a su homólogo en Valencia, José Vicente Morata.