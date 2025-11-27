Gratuidad para universitarios de 1º que aprueben y deducciones fiscales: los otros anuncios no solo para Vox

El brevísimo discurso de Juanfran Pérez Llorca como candidato a la Presidencia de la Generalitat, apenas una hora y unos segundos, ha estado trufado de concesiones y guiños a Vox, pero también ha realizado anuncios en otras materias, como la fiscal o servicios públicos.

Estos son los principales anuncios:

Educación

Llorca ha anunciado la gratuidad del primer curso universitario para todos los jóvenes que aprueben sus asignaturas.

Fiscalidad

El aspirante señala la ampliación de un 50 % todas las deducciones autonómicas aprobadas desde 2023 para el IRPF en la Comunitat Valenciana por ir al dentista, comprarse unas gafas, hacer deporte…

Señala que se harán extensibles a dos millones más de valencianos, para todas las rentas medias, aunque no ha aclarado el coste de estas medidas.

Obras hidráulicas

El Consell impulsará en las Corts la aprobación de una iniciativa para instar al Gobierno de España a dotar y ejecutar las obras hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana. Además, se trasladará esta exigencia al Congreso y a las instituciones europeas para que la agenda del agua valenciana sea atendida.

Agricultura y pesca

En materia de agricultura, Llorca anuncia que destinará el dinero que se gastaba en el Consell de l’Horta directamente para los agricultores: 2 millones.

También una convocatoria extra de ayudas de 50 millones para modernizar sus instalaciones.

Se eliminará el impuesto de transmisiones patrimoniales a la ganadería extensiva.

Para la pesca, se van a realizar inversiones en las lonjas.

Simplificación administrativa

Una segunda ley de simplificación administrativa en el plazo de 30 días.