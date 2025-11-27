Llorca cubre las exigencias de Vox y enmienda el trato de Mazón a las víctimas

Juanfran Pérez Llorca, el candidato del PP a alcanzar la presidencia de la Generalitat, ha asumido en su discurso de investidura las principales reclamaciones planteadas durante la negociación por Vox, cuyos votos necesita para llegar al Palau. En una intervención de una hora clavada y en la que ha combinado con soltura el valenciano y el castellano, el aspirante a relevar a un Carlos Mazón ausente del hemiciclo ha tendido puentes con los voxistas y ha cargado contra la inmigración y el Pacto Verde europeo y ha prometido beligerancia ante el Gobierno central para la construcción de obras hidráulicas en la C. Valenciana, tres de los requisitos fijados por los de Santiago Abascal. Con todo, los 13 diputados de Vox han escuchado impasibles el discurso de Llorca y no han aplaudido a su finalización.

El aspirante ha arrancado con un mensaje de continuidad, prometiendo prolongar “el cambio que empezó en 2023” con el Consell de Mazón, a quien no se ha referido en ningún momento. En ese sentido, ha prometido mirar al futuro con “serenidad” y “con la convicción de que la C. Valenciana se merece estabilidad”. En el breve balance sobre los dos años y medio de legislatura, ha destacado la reducción de listas de espera, la “libertad educativa”, las rebajas fiscales y ha prometido seguir “reivindicando” el agua.

Pese a las concesiones a Vox, Pérez Llorca ha ofrecido una “vía tranquila, firme y trabajadora” y ha prometido asumir con los valencianos “el mismo compromiso adquirido” con los vecinos de Fiestrat, el pueblo del que todavía es alcalde. “Será el pacto de las Corts”, ha planteado sobre la hoja de ruta ofrecida hoy en el hemiciclo.

Perdón a las víctimas de la dana

El primer golpe de efecto ha llegado respecto a la dana. Concretamente, sobre la relación con las víctimas, a quienes ha prometido que si es investido sus “primeras palabras” serán para pedirles “perdón en nombre de la Generalitat”. Un perdón al que ha instado a sumarse a todas las Corts también al Gobierno de España, a quien ha afeado no haber asumido responsabilidades ni haber dado explicaciones.

Con Vox pendiente de cada palabra para decidir el sentido de su voto final, Pérez Llorca ha remarcado varias veces su intención de “hablar claro”. Y lo ha hecho al referirse al Pacto Verde europeo, a la “inmigración masiva y desordenada”, al defender la continuidad de la nuclear de Cofrentes o al prometer dar la batalla ante el Gobierno para la activación de obras para prevenir nuevas riadas.

Pacto Verde y defensa de Cofrentes

Sobre el Pacto Verde, que Mazón ya condenó en el pacto con Vox para los presupuestos, ha señalado que es “la mayor amenaza para los agricultores” valencianos, al suponer “más cargas y más burocracia” y generar desigualdades con los productos de terceros países. “Vamos a defender a nuestro sector primario frente a la impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en dogma”, ha remarcado.

En ese sentido, ha sido muy firme también en su defensa de las nucleares. “Entre defender Cofrentes o depender de Rusia, este candidato se queda con Cofrentes. Cofrentes no se cierra”, ha insistido, señalando una tendencia internacional a la prolongación de este tipo de centrales. “No quiero depender de ningún territorio ni de dirigentes que toman decisiones a miles de kilómetros”, ha agregado.

Sobre las obras hidráulicas, ha subrayado la necesidad de intervenciones “de calado” como presas (Cheste y Vilamarxant), tanques de tormentas subterráneos, parques inundables o encauzamientos de barrancos como el Poyo, la Saleta o la reparación de Forata y de Buseo, esta última de competencia autonómica.

Inmigración

En último lugar ha abordado posiblemente el tema más sensible, la inmigración, que ha situado como un “problema” y un “reto complejo”. Pérez Llorca ha señalado que muchos de los postulados que ha defendido y que Vox exige van en sintonía con el ideario del PP y ha acusado a la izquierda de aplicar medidas similares en los territorios donde gobierna, como Cataluña o Euskadi.

“La convivencia, la seguridad y la preservación de nuestra identidad no es ser racista”, ha dicho. “No es señalar a nadie, sino señalar que los servicios públicos funcionan al límite y las llegadas desordenadas aumentan la presión” de los mismos, ha agregado para instar a “ordenar la inmigración desde el sentido común”.

Sobre los menores migrantes, competencias que sí tiene la Generalitat, ha exhibido los esfuerzos legales realizados por la Generalitat desde el acuerdo presupuestario de marzo de 2025 para frenar el reparto de esos chavales. “Como se comprometió el Consell con Vox, nos oponemos a un reparto que utiliza a los menores como mercadería”, ha indicado para prometer “trabajar en fórmulas legales” para que los menores “vuelvan con sus padres”.

También ha defendido la diferenciación por país de origen en las estadísticas, iniciativa pactada entre PP y Vox recientemente en las Corts. “No hemos de tener miedo a conocer los datos de origen de quien comete delitos”, ha dicho recordando que Cataluña y Euskadi lo hacen. “Basta de tanta hipocresía. Allí la izquierda calla y aquí nos acusa de racismo. Solo con la información completa podemos tomar medidas proporcionadas”.